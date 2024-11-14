Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Phạm Hùng, Nam Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

- Hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm Kế toán

- Hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm

- Xử lý các sự cố liên quan đến phần mềm cho khách hàng

- Tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm

- Ưu tiên các bạn tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng chuyên ngành kế toán, kiểm toán

- Không yêu cầu kinh nghiệm, đã từng tiếp xúc với một số phần mềm kế toán trên trường

- Có tinh thần trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập.

- Có laptop và phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 6.000.000 - 9.000.00+ Phụ cấp ăn trưa 30k/ngày+ vé xe 100k/tháng

- Chế độ lương thưởng hấp dẫn với lương tháng 13 (có thể x2), lên tới 15 tháng lương/năm

- Xét tăng lương hiệu suất 1lần/năm

-Cơ hội thăng tiến và thu nhập phù hợp tùy vào chuyên môn hoặc khả năng quản lý.

-Được học hỏi: SDS tạo điều kiện cho mọi người rèn luyện ở mọi lúc mọi nơi, đồng hành và thúc đẩy phát triển cá nhân từ đồng nghiệp và quản lý giàu kinh nghiệm

-Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, cởi mở với chính sách đãi ngộ tốt

-Du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

-Tham gia chương trình hàng tháng, các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...

-Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ phép theo luật hiện hành.

