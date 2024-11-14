Tuyển Nhân Viên ISO thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô B_5B_CN, đường DC, KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Bàu Bàng

Tham gia vào quá trình phát triển các tiêu chuẩn

Thực hiện kiểm tra và đánh giá định kỳ

Theo dõi và cập nhật các tiêu chuẩn của mình để phản ánh sự thay đổi trong công nghệ, quy định và yêu cầu thị trường

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Ưu tiên có kinh nghiệm về mảng ISO (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Giao tiếp tiếng Trung

Mức lương cạnh tranh

Ký túc xá và xe đưa rước miễn phí

Tham gia Bảo hiểm đầy đủ

Suất ăn giữa ca, tăng ca

Trợ cấp nuôi con nhỏ

Trợ cấp ngoại ngữ

Thưởng cuối năm

Tiền thường giới thiệu Công nhân viên

Khám sức khỏe định kỳ

