Tuyển Nhân Viên ISO thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô B_5B_CN, đường DC, KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình phát triển các tiêu chuẩn
Thực hiện kiểm tra và đánh giá định kỳ
Theo dõi và cập nhật các tiêu chuẩn của mình để phản ánh sự thay đổi trong công nghệ, quy định và yêu cầu thị trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm về mảng ISO (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Giao tiếp tiếng Trung

Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh
Ký túc xá và xe đưa rước miễn phí
Tham gia Bảo hiểm đầy đủ
Suất ăn giữa ca, tăng ca
Trợ cấp nuôi con nhỏ
Trợ cấp ngoại ngữ
Thưởng cuối năm
Tiền thường giới thiệu Công nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô B_5B_CN, Đường DC, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

