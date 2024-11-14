Tuyển Nhân Viên ISO thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô B_5B_CN, đường DC, KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Bàu Bàng
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào quá trình phát triển các tiêu chuẩn
Thực hiện kiểm tra và đánh giá định kỳ
Theo dõi và cập nhật các tiêu chuẩn của mình để phản ánh sự thay đổi trong công nghệ, quy định và yêu cầu thị trường
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm về mảng ISO (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Giao tiếp tiếng Trung
Ưu tiên có kinh nghiệm về mảng ISO (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Giao tiếp tiếng Trung
Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh
Ký túc xá và xe đưa rước miễn phí
Tham gia Bảo hiểm đầy đủ
Suất ăn giữa ca, tăng ca
Trợ cấp nuôi con nhỏ
Trợ cấp ngoại ngữ
Thưởng cuối năm
Tiền thường giới thiệu Công nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ
Ký túc xá và xe đưa rước miễn phí
Tham gia Bảo hiểm đầy đủ
Suất ăn giữa ca, tăng ca
Trợ cấp nuôi con nhỏ
Trợ cấp ngoại ngữ
Thưởng cuối năm
Tiền thường giới thiệu Công nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI