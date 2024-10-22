Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thực Phẩm Quốc Tế làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thực Phẩm Quốc Tế làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thực Phẩm Quốc Tế
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thực Phẩm Quốc Tế

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thực Phẩm Quốc Tế

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số B2

- 52, Đường số 01, Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B , Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Trực tiếp kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng bên giao, bên nhận.
- Tính giá nhập xuất vật tư theo phương pháp tính giá công ty đang áp dụng.
- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, có tuân thủ các qui định của công ty chưa...
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT.
- Hàng tháng phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu các số liệu phát sinh liên quan đến công nợ nhà cung cấp...
- Cập nhật kế hoạch sản xuất: số liệu ở các công đoạn sản xuất theo từng hạn mức theo quy định công ty.
- Thực hiện các công việc nghiệp vụ kế toán theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
- Định kỳ lập các báo cáo công việc theo yêu cầu:
+ Báo cáo nhập - xuất - tồn kho.
+ Báo cáo giá thành: giá thành theo đơn hàng, theo sản phẩm; bảng chi phí giá thành.
+ Báo cáo đơn hàng: báo cáo thực hiện đơn hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu tốt nghiệp các trường Cao Đẳng, Đại Học.
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên .
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, nắm vững chế độ kế toán.
- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công
- Sử dụng máy văn phòng và máy tính thành thạo (phần mềm Excel, phần mềm kế toán)

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thực Phẩm Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT, BNTN theo quy định.
- Được hưởng chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, lễ tết, thưởng hoàn thành công việc.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thực Phẩm Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thực Phẩm Quốc Tế

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thực Phẩm Quốc Tế

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Đường K, KĐT Lakeview City, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh Bản đồ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

