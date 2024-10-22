Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thực Phẩm Quốc Tế làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số B2 - 52, Đường số 01, Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B , Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An

Mô Tả Công Việc

- Trực tiếp kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng bên giao, bên nhận.

- Tính giá nhập xuất vật tư theo phương pháp tính giá công ty đang áp dụng.

- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, có tuân thủ các qui định của công ty chưa...

- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT.

- Hàng tháng phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu các số liệu phát sinh liên quan đến công nợ nhà cung cấp...

- Cập nhật kế hoạch sản xuất: số liệu ở các công đoạn sản xuất theo từng hạn mức theo quy định công ty.

- Thực hiện các công việc nghiệp vụ kế toán theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

- Định kỳ lập các báo cáo công việc theo yêu cầu:

+ Báo cáo nhập - xuất - tồn kho.

+ Báo cáo giá thành: giá thành theo đơn hàng, theo sản phẩm; bảng chi phí giá thành.

+ Báo cáo đơn hàng: báo cáo thực hiện đơn hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Yêu cầu tốt nghiệp các trường Cao Đẳng, Đại Học.

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên .

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, nắm vững chế độ kế toán.

- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

- Sử dụng máy văn phòng và máy tính thành thạo (phần mềm Excel, phần mềm kế toán)

Quyền Lợi

- Được tham gia BHXH, BHYT, BNTN theo quy định.

- Được hưởng chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, lễ tết, thưởng hoàn thành công việc.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

