Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Bình Dương thu nhập 200000 - 300000 Triệu

Mức lương 200000 - 300000 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Khu đô thị Mega City, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 200000 - 300000 Triệu

Dạy các môn năng khiếu

Biên soạn giáo án, tài liệu giảng dạy đảm bảo theo đúng chương trình dạy

Ghi nhận, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học viên và đề xuất phương pháp giảng dạy hiệu quả

Đảm bảo chất lượng giảng dạy và quản lý lớp tốt

Theo dõi tình hình học tập của học viên và tương tác với phụ huynh.

Tham gia các buổi đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn.

Thực hiện công tác theo sự phân công của Ban Giám đốc và cấp trên

Với Mức Lương 200000 - 300000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành liên quan

Có kỹ năng quản lý lớp tốt, năng động và nắm bắt được tâm lý của học sinh. Có khả năng tạo được hứng thú trong lớp học, truyền được cảm hứng cho học sinh.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy các lớp Kỹ năng hoặc các lớp Năng khiếu

Trung thực, nhiệt tình, yêu thích công việc giảng dạy, có mong muốn làm việc lâu dài.

Có tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin