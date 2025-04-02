Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Thành làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Thành
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Khảo sát và Thu thập thông tin dự án.
Tư vấn các thủ tục môi trường, báo giá;
Báo giá các thủ tục môi trường cho doanh nghiệp
Lập các hồ sơ môi trường như: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường,... trình nộp cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phê duyệt;
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Số năm kinh nghiệm: 1-3 năm ở vị trí tương đương;
Tại Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, Thứ 7 làm việc cách tuần
Lương và thưởng theo năng lực đánh giá khi phỏng vấn;
Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn;
Thưởng trong các dịp Lễ 30/4, 02/9, Tết dương lịch;
Thưởng tết âm, Tháng 13,14 (tùy vào hoạt động kinh doanh của công ty);
Quà Sinh nhật, Quà 8/3, 20/10 (500k/ phần quà);
Chế độ Hiếu/ hỉ, ốm đau thai sản và các chế độ khác theo quy định của công ty;
BHXH, BHYT, BHTN công ty đóng 100% theo quy định của Luật Lao động;
Khám sức khỏe định kỳ, du lịch thường niên;
Môi trường làm việc trẻ, sếp tâm lý.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Thành
