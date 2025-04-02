Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Thành làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Khảo sát và Thu thập thông tin dự án.

Tư vấn các thủ tục môi trường, báo giá;

Báo giá các thủ tục môi trường cho doanh nghiệp

Lập các hồ sơ môi trường như: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường,... trình nộp cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phê duyệt;

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số năm kinh nghiệm: 1-3 năm ở vị trí tương đương;

Mức lương tùy vào năng lực, đánh giá khi phỏng vấn

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học các chuyên ngành về Môi trường, Quản lý môi trường,....

Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đầu tư, xây dựng, hóa chất;

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, linh động giải quyết vấn đề;

Chấp nhận đi công tác

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, Thứ 7 làm việc cách tuần

Lương và thưởng theo năng lực đánh giá khi phỏng vấn;

Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn;

Thưởng trong các dịp Lễ 30/4, 02/9, Tết dương lịch;

Thưởng tết âm, Tháng 13,14 (tùy vào hoạt động kinh doanh của công ty);

Quà Sinh nhật, Quà 8/3, 20/10 (500k/ phần quà);

Chế độ Hiếu/ hỉ, ốm đau thai sản và các chế độ khác theo quy định của công ty;

BHXH, BHYT, BHTN công ty đóng 100% theo quy định của Luật Lao động;

Khám sức khỏe định kỳ, du lịch thường niên;

Môi trường làm việc trẻ, sếp tâm lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Thành

