Tuyển Trợ lý giám đốc CT Group Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CT Group Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CT Group Việt Nam

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CT Group Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Léman Luxury – 20 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Hỗ trợ hành chính: Quản lý lịch trình, hồ sơ và báo cáo cho giám đốc nhà máy.
• Giao tiếp và phối hợp: Làm cầu nối giữa giám đốc và các phòng ban khác, đảm bảo giao tiếp và phối hợp hiệu quả.
• Thu thập và phân tích dữ liệu: Biên soạn, phân tích dữ liệu sản xuất và chuẩn bị báo cáo, hỗ trợ cải tiến quy trình.
• Hỗ trợ phát triển, duy trì, tổ chức SOP và các tài liệu liên quan.
• Kiểm soát chất lượng: Hỗ trợ kiểm tra, kiểm toán và giải quyết vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm.
• Điều phối dự án: Hỗ trợ lập kế hoạch, giám sát và báo cáo tiến độ các dự án.
• Đảm bảo các hoạt động nhà máy tuân thủ quy định an toàn và thực hiện kiểm tra an toàn.
• Hỗ trợ họp và đào tạo: Tổ chức họp, biên bản, theo dõi và hỗ trợ đào tạo nhân viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU VỊ TRÍ
• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan.
• Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong môi trường sản xuất. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí hành chính hoặc trợ lý.

Tại CT Group Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Chính sách 360 tập đoàn Chế độ bảo hiểm Du Lịch Phụ cấp Chế độ thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Tăng lương .............

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CT Group Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CT Group Việt Nam

CT Group Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Léman Luxury – 20 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

