Tuyển Trợ lý giám đốc CT Group Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Hỗ trợ hành chính: Quản lý lịch trình, hồ sơ và báo cáo cho giám đốc nhà máy.

• Giao tiếp và phối hợp: Làm cầu nối giữa giám đốc và các phòng ban khác, đảm bảo giao tiếp và phối hợp hiệu quả.

• Thu thập và phân tích dữ liệu: Biên soạn, phân tích dữ liệu sản xuất và chuẩn bị báo cáo, hỗ trợ cải tiến quy trình.

• Hỗ trợ phát triển, duy trì, tổ chức SOP và các tài liệu liên quan.

• Kiểm soát chất lượng: Hỗ trợ kiểm tra, kiểm toán và giải quyết vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm.

• Điều phối dự án: Hỗ trợ lập kế hoạch, giám sát và báo cáo tiến độ các dự án.

• Đảm bảo các hoạt động nhà máy tuân thủ quy định an toàn và thực hiện kiểm tra an toàn.

• Hỗ trợ họp và đào tạo: Tổ chức họp, biên bản, theo dõi và hỗ trợ đào tạo nhân viên.