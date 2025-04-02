Tuyển Product Marketing Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đạt Vi Phú ( DAVIPHARM ) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đạt Vi Phú ( DAVIPHARM )
- Bình Dương: Binh Duong, Vietnam
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thu thập thông tin, đánh giá các vấn đề, đưa ra các khuyến nghị và đưa ra các kết quả mong muốn.
- Áp dụng Lean vào sản xuất (sản xuất và đóng gói) để liên tục cải tiến tăng OEE, năng suất, công suất nhà máy
- Chịu trách nhiệm triển khai hệ thống sản xuất Lean, phát triển các thủ tục / quy trình, thực thi và giám sát các dự án.
- Chịu trách nhiệm quản lý, rà soát, giám sát và huấn luyện các dự án Kaizen trong lĩnh vực sản xuất và hỗ trợ
- Chịu trách nhiệm quản lý và triển khai Capex/Opex khu vực Packing
- Chịu trách nhiệm thực thi các dự án mới khu vực Packaging
- Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống CPS khu vực Packing. Tham gia các dự án của nhóm CPS
- Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo cuối tháng cho khối Nhà Máy
- Phát triển và thực hiện quản lý Lean Daily (Tiêu chuẩn công việc, Giao tiếp bằng hình ảnh, Gemba, PDCA, A3, 5S, và Kaizen), cũng như các điều chỉnh hành vi (hành vi, thái độ và văn hóa.
- Collect information, assess issues, offer recommendations, and provide the desired outcomes
- Apply Lean management into production (Manufacturing & Packaging) for continuously improvement for OEE, productivity and capacity of the factory
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đạt Vi Phú ( DAVIPHARM ) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đạt Vi Phú ( DAVIPHARM )
