Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Hẻm 84 - 86 Hai Bà Trưng - Khu Phố Đông Tác - P. Tân Đông Hiệp - Dĩ An - Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng.

Gửi báo cáo công nợ, nhắc nợ khách hàng đúng hạn.

Theo dõi thời hạn thanh toán, đảm bảo thu hồi công nợ đúng kỳ hạn.

Phối hợp với bộ phận kinh doanh xử lý công nợ quá hạn, nợ xấu.

Hạch toán các khoản thu từ khách hàng vào phần mềm kế toán.

Kiểm tra và theo dõi công nợ với nhà cung cấp, đối tác.

Đối chiếu, xác nhận công nợ định kỳ với nhà cung cấp.

Lập kế hoạch thanh toán và đề xuất thanh toán công nợ theo hợp đồng.

Kiểm tra chứng từ trước khi thanh toán, đảm bảo đúng quy định.

Hạch toán các khoản thanh toán vào phần mềm kế toán.

Lập báo cáo công nợ định kỳ theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Có kinh nghiệm kế toán công nợ từ 1 năm trở lên.

Thành thạo phần mềm kế toán và Excel.

Hiểu biết về các quy định kế toán, thuế liên quan đến công nợ.

Cẩn thận, trung thực, có kỹ năng đối chiếu và đàm phán công nợ tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các quyền lợi và chế độ về BHXH, BHYT... theo quy định;

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ phúc lợi của công ty

Thưởng lễ, tết, team building và nhiều phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.