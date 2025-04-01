Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH EZSVS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH EZSVS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY TNHH EZSVS VIỆT NAM

IT Helpdesk

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại CÔNG TY TNHH EZSVS VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: DE5, P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, Bình Dương, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cấp 1 và cấp 2 cho người dùng nội bộ về các vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm, mạng và các thiết bị công nghệ thông tin khác.
Khắc phục sự cố phần cứng, phần mềm và mạng máy tính.
Cài đặt, cấu hình và bảo trì hệ thống máy tính, phần mềm và thiết bị ngoại vi.
Quản lý và theo dõi các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật thông qua hệ thống quản lý ticket.
Đào tạo và hướng dẫn người dùng sử dụng các phần mềm và thiết bị công nghệ thông tin.
Tạo và cập nhật tài liệu hướng dẫn sử dụng và giải quyết sự cố.
Phối hợp với các nhóm kỹ thuật khác để giải quyết các vấn đề phức tạp.
Thực hiện các công việc bảo trì hệ thống định kỳ.
Giám sát và đảm bảo an ninh mạng của hệ thống.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật CNTT.
Hiểu biết sâu rộng về hệ điều hành Windows và các ứng dụng văn phòng phổ biến (Microsoft Office,...)
Kỹ năng khắc phục sự cố phần cứng và phần mềm.
Kỹ năng mạng cơ bản (TCP/IP, DNS, DHCP).
Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống quản lý ticket (ví dụ: Jira, ServiceNow).
Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Chứng chỉ liên quan đến CNTT là một lợi thế (ví dụ: CompTIA A+, Network+).

Tại CÔNG TY TNHH EZSVS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EZSVS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EZSVS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH EZSVS VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 15/1, đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

