Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN ERGOTEK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 59, ngõ 202/16 Cổ Linh, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Xuất hóa đơn

- Chuẩn bị chứng từ bán hàng

- Nhập dữ liệu phần mềm nội bộ, Misa đủ và chính xác.

- Quản lý công nợ, báo cáo công nợ. Giao dịch ngân hàng và tiền mặt.

- Các công việc khác được giao.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán hoặc có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ

- Có kinh nghiệm từ 1-2 năm

- Ưu tiên sinh năm từ 2000-1997

- Thái độ làm việc tích cực, chủ động, chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao

- Kỹ năng giao tiếp và tổ chức công việc

- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERGOTEK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tổng từ 10-15 triệu

- Chính sách phúc lợi: du lịch nghỉ mát hàng năm.

- Các hoạt động tập thể: Teambuilding, Outing,...

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi của Luật Lao động.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung,hiện đại,năng động, thân thiện và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERGOTEK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin