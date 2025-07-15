Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HÁN NGỮ QUỐC TẾ ICL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Bà Lê Chân, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

- Lên kế hoạch về SEO, SEM và Google Adwords để tối ưu hoá thứ hạng của website công ty trên các trang tìm kiếm.

- Thống kê và phân tích các từ khóa theo định kỳ được phân công.

- Triển khai kế hoạch truyền thông - quảng bá qua Email và Mobile Marketing.

- Thu thập, phân tích thông tin về thị trường, sản phẩm của doanh nghiệp và các đối thủ cạnh tranh.

- Đề xuất các ý tưởng về chương trình khuyến mãi, truyền thông và quảng bá thương hiệu/sản phẩm của công ty.

- Theo dõi và báo cáo kết quả của từng chiến dịch cho Giám đốc.

- Phối hợp với team và phòng ban khác để thực hiện các chiến dịch liên quan.

- Quản lý & sáng tạo nội dung trên các kênh: Facebook, Instagram, TikTok, Zalo OA,...

- Lên kế hoạch, lịch đăng bài, chạy chiến dịch truyền thông online định kỳ.

- Sáng tạo các idea viral, trending.

- Làm việc cùng team media để tạo video, hình ảnh về ICL.

- Biết viết caption hay.

- Đôi khi sẽ cần hỗ trợ livestream, phỏng vấn học viên.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

- Tốt nghiệp đại học các ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế.

- Thành thạo các công cụ Google Ads, Facebook Ads, Google Analytics.

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt.

- Sáng tạo, tư duy phân tích và khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.

- Có laptop.

- Nghỉ phép năm: Hưởng chế độ nghỉ phép năm theo quy định của Luật.

- Trà chiều mỗi tuần.

- Teambuilding hàng năm.

- Hỗ trợ tiền ăn: Nhận hỗ trợ tiền ăn 30.000 VNĐ/ngày làm việc. Hỗ trợ chi phí gửi xe.

- Thưởng cuối năm: Mức thưởng hấp dẫn từ 1 đến 10 tháng lương, tùy thuộc vào năng lực và hiệu suất làm việc của bạn (áp dụng cho nhân sự làm việc từ 6 tháng trở lên).

- Thưởng lễ & Quà sinh nhật.

- Giảm giá học phí tiếng Trung: Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng ngoại ngữ với mức giảm giá ưu đãi khi đăng ký các khóa học tiếng Trung.

- Chế độ thai sản, nghỉ cưới hỏi, đám tang: Hỗ trợ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Bảo hiểm xã hội & Bảo hiểm y tế: Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước.

