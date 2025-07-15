Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HÁN NGỮ QUỐC TẾ ICL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HÁN NGỮ QUỐC TẾ ICL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH HÁN NGỮ QUỐC TẾ ICL
Ngày đăng tuyển: 15/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2025
CÔNG TY TNHH HÁN NGỮ QUỐC TẾ ICL

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH HÁN NGỮ QUỐC TẾ ICL

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường Bà Lê Chân, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lên kế hoạch về SEO, SEM và Google Adwords để tối ưu hoá thứ hạng của website công ty trên các trang tìm kiếm.
- Thống kê và phân tích các từ khóa theo định kỳ được phân công.
- Triển khai kế hoạch truyền thông - quảng bá qua Email và Mobile Marketing.
- Thu thập, phân tích thông tin về thị trường, sản phẩm của doanh nghiệp và các đối thủ cạnh tranh.
- Đề xuất các ý tưởng về chương trình khuyến mãi, truyền thông và quảng bá thương hiệu/sản phẩm của công ty.
- Theo dõi và báo cáo kết quả của từng chiến dịch cho Giám đốc.
- Phối hợp với team và phòng ban khác để thực hiện các chiến dịch liên quan.
- Quản lý & sáng tạo nội dung trên các kênh: Facebook, Instagram, TikTok, Zalo OA,...
- Lên kế hoạch, lịch đăng bài, chạy chiến dịch truyền thông online định kỳ.
- Sáng tạo các idea viral, trending.
- Làm việc cùng team media để tạo video, hình ảnh về ICL.
- Biết viết caption hay.
- Đôi khi sẽ cần hỗ trợ livestream, phỏng vấn học viên.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế.
- Thành thạo các công cụ Google Ads, Facebook Ads, Google Analytics.
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt.
- Sáng tạo, tư duy phân tích và khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.
- Có laptop.

Tại CÔNG TY TNHH HÁN NGỮ QUỐC TẾ ICL Thì Được Hưởng Những Gì

- Nghỉ phép năm: Hưởng chế độ nghỉ phép năm theo quy định của Luật.
- Trà chiều mỗi tuần.
- Teambuilding hàng năm.
- Hỗ trợ tiền ăn: Nhận hỗ trợ tiền ăn 30.000 VNĐ/ngày làm việc. Hỗ trợ chi phí gửi xe.
- Thưởng cuối năm: Mức thưởng hấp dẫn từ 1 đến 10 tháng lương, tùy thuộc vào năng lực và hiệu suất làm việc của bạn (áp dụng cho nhân sự làm việc từ 6 tháng trở lên).
- Thưởng lễ & Quà sinh nhật.
- Giảm giá học phí tiếng Trung: Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng ngoại ngữ với mức giảm giá ưu đãi khi đăng ký các khóa học tiếng Trung.
- Chế độ thai sản, nghỉ cưới hỏi, đám tang: Hỗ trợ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Bảo hiểm xã hội & Bảo hiểm y tế: Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÁN NGỮ QUỐC TẾ ICL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HÁN NGỮ QUỐC TẾ ICL

CÔNG TY TNHH HÁN NGỮ QUỐC TẾ ICL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 25/10, Đường Bà Lê Chân, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

