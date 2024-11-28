Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CƠN MƯA NHỎ làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Thửa đất số 40, tờ bản đồ số 12, tổ dân phố 2, Thị Trấn Đạ M’Ri, Đạ Huoai, Huyện Đạ Huoai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Theo dõi, đối chiếu công nợ nội bộ tại chi nhánh.

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh lên báo giá, bán hàng, chăm sóc khách hàng

- Lưu trữ chứng từ, hồ sơ.

- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo thu chi nội bộ

- Hỗ trợ kế toán tổng hợp và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

CN Lâm Đồng đang xây dựng sẽ đi vào hoạt động vào cuối tháng 12/2024. Ứng viên trúng tuyển sẽ thử việc ở Hồ Chí Minh từ 2 tuần đến 1 tháng; tại CN1: 92 Ao Đôi, P Bình Trị Đông A, Q Bình Tân, TP HCM. Công ty hỗ chi ví đi lại, ăn uống và nhà ở.

Tại CÔNG TY TNHH CƠN MƯA NHỎ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠN MƯA NHỎ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin