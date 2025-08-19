Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT3 - 09, Khu đô thị Nam Cường, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng, hoàn thiện quy trình kế toán nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động tài chính minh bạch và hiệu quả.

- Quản lý thu - chi nội bộ, kiểm soát dòng tiền và đảm bảo tính hợp lý của các khoản chi phí.

- Theo dõi công nợ nội bộ, đối soát và kiểm tra các chứng từ, hóa đơn liên quan.

- Lập các báo cáo tài chính nội bộ định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng).

- Kiểm tra, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán, đảm bảo đúng quy định.

- Hỗ trợ các công việc liên quan đến kê khai thuế, bảo hiểm (nếu cần).

- Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo quy trình kế toán diễn ra suôn sẻ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán

- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán nội bộ.

- Thành thạo các phần mềm kế toán (Misa, Excel, v.v.).

- Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập.

- Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Tiền lương: Thoả thuận theo năng lực từ 9-11M (lương + phụ cấp + KPI)

- Thử việc: 1-2 tháng (85% thu nhập)

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, nghỉ phép, thưởng năng suất, nghỉ các ngày lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

- Nghỉ phép 12 ngày/ năm

- Các hoạt động khác: Thường xuyên tham gia các hoạt động teambuilding, ngoại khoá của công ty, phòng tổ chức hành chính.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin