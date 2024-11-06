Tuyển Nhân Viên Kho thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 386 nguyễn Văn Linh, Long Biên

Mô Tả Công Việc

Chuẩn bị hàng hóa theo đơn hàng, giao hàng, dọn dẹp kho bãi

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý kho

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.

Trung thực, thật thà, có đạo đức nghề nghiệp.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

