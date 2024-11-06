Tuyển Nhân Viên Kho thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Thương Mại Thiên Linh
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 386 nguyễn Văn Linh, Long Biên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Chuẩn bị hàng hóa theo đơn hàng, giao hàng, dọn dẹp kho bãi
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý kho
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.
Trung thực, thật thà, có đạo đức nghề nghiệp.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty TNHH Thương Mại Thiên Linh Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định công ty.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Thiên Linh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI