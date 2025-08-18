Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Giải pháp số THT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Giải pháp số THT
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 66 Tô Vĩnh Diện
- Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Gọi điện, gửi email cho khách theo data có sẵn 100% để gia hạn dịch vụ:
Phần mềm: Chữ ký số, hóa đơn điện tử
Thủ tục: Giấy phép đăng ký kinh doanh ( Có bộ phận pháp lý xử lý )
Không phải tự tìm kiếm khách hàng, không phải đi thị trường
Làm việc hoàn toàn tại văn phòng, được cấp data, tai nghe và số điện thoại riêng
Báo cáo công việc theo form
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
Có laptop cá nhân.
Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, có khả năng giao tiếp
Có trách nhiệm và mục tiêu rõ ràng.
Tại Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Giải pháp số THT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 6.5 triệu
Hoa hồng:7 -10 - 15% + chiết khấu chênh lệch
Thưởng trên đơn hàng, hiệu quả tuần, quý, tháng và các chính sách bán hàng
-> Thu nhập đảm bảo từ 8 triệu – 20 triệu/tháng;
Có lộ trình đào tạo rõ ràng, được đào tạo kèm 1/1 , đồng hành xuyên suốt ngay cả khi đã lên chính thức
Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, tham gia teambuilding, du lịch hàng năm.
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng và xét tăng lương định kỳ
Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, các chính sách theo Luật lao động và chế độ riêng của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Giải pháp số THT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI