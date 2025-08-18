Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Giải pháp số THT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 66 Tô Vĩnh Diện - Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Gọi điện, gửi email cho khách theo data có sẵn 100% để gia hạn dịch vụ:

Phần mềm: Chữ ký số, hóa đơn điện tử

Thủ tục: Giấy phép đăng ký kinh doanh ( Có bộ phận pháp lý xử lý )

Không phải tự tìm kiếm khách hàng, không phải đi thị trường

Làm việc hoàn toàn tại văn phòng, được cấp data, tai nghe và số điện thoại riêng

Báo cáo công việc theo form

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

Có laptop cá nhân.

Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, có khả năng giao tiếp

Có trách nhiệm và mục tiêu rõ ràng.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Giải pháp số THT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 6.5 triệu

Hoa hồng:7 -10 - 15% + chiết khấu chênh lệch

Thưởng trên đơn hàng, hiệu quả tuần, quý, tháng và các chính sách bán hàng

-> Thu nhập đảm bảo từ 8 triệu – 20 triệu/tháng;

Có lộ trình đào tạo rõ ràng, được đào tạo kèm 1/1 , đồng hành xuyên suốt ngay cả khi đã lên chính thức

Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, tham gia teambuilding, du lịch hàng năm.

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng và xét tăng lương định kỳ

Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, các chính sách theo Luật lao động và chế độ riêng của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Giải pháp số THT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin