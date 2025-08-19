Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Tiếp đón khách hàng trực tiếp tại quầy văn phòng, hướng dẫn và giới thiệu các dịch vụ/sản phẩm.
- Hỗ trợ khách xử lý đơn hàng, theo dõi thanh toán, nhập thông tin báo cáo.
- Phối hợp cùng các bộ phận khác (vận hành, sales, marketing...) để đảm bảo chất lượng công việc.
- Ghi nhận phản hồi của khách hàng, hỗ trợ xử lý các tình huống nhỏ tại chỗ.
- Làm báo cáo đơn hàng, lượng khách, hiệu suất tiếp đón mỗi ngày hoặc mỗi tuần theo mẫu sẵn.
- Sắp xếp quầy/khu vực tiếp khách gọn gàng, dễ tiếp cận.
Địa điểm phỏng vấn:
Hà Nội: Tòa Ellipse Số 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
- Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng xử lý nhiều
- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương chính thức: lương 8tr - 10tr
- Tăng lương theo năng lực hàng tháng.
- Môi trường làm việc lý tưởng: Trẻ trung, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong từng bộ phận.
- Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc cần thiết.
- BHXH, BHYT, phép năm, thưởng các ngày Lễ/Tết.
- Môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ.
- Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.
- Cơ hội phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
