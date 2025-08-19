Tuyển Nhân viên kho Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô E9 - 3a, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước TP.HCM, VN., Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Kiểm tra sự xâm nhập của côn trùng vào kho

Kiểm tra và tiếp nhận thành phẩm theo qui trình. Bảo đảm hàng hóa nhập kho đúng chủng loại, nguyên vẹn, đúng số lượng

Sắp xếp thành phẩm đúng quy định và đúng vị trí theo sơ đồ kho

Theo dõi việc ghi chép nhiệt độ, độ ẩm hằng ngày trong kho

Kiểm tra thành phẩm, xuất kho đã đạt hiệu chuẩn, chủng loại đúng số, số lượng chính xác, kịp thời.

Phối hợp với thủ kho kiểm kê định kỳ thực tế nội bộ hằng tháng

Ghi chép hồ sơ, sổ nhật ký trong kho theo GMP,GSP

Vệ sinh kho, dụng cụ, pallet

Báo cáo công việc cho người quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu từ 2 năm kinh nghiệm kho

Có chứng chỉ xe nâng

Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Dược, kế toán tài chính doanh nghiệp, quản lý công nghiệp hoặc các ngành liên quan

Chăm chỉ, trung thực, chịu khó, linh hoạt, sắp xếp công việc hợp lý

Quyền Lợi

Lương thỏa thuận theo năng lực, được xem xét tăng lương hằng năm, hưởng lương tháng 13 theo Chính sách Công ty.

Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

Đóng BHXH-YT-TN theo quy định nhà nước.

Nghỉ Lễ - Tết, ngày phép hưởng lương theo Quy định của Nhà nước.

Được cung cấp phần ăn trưa tại công ty.

Quà sinh nhật, quà Tết theo chính sách công ty.

Tham gia khám sức khỏe định kỳ hằng năm theo quy định

Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

