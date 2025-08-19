Tuyển Nhân viên kho Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô E9

- 3a, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước TP.HCM, VN., Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra sự xâm nhập của côn trùng vào kho
Kiểm tra và tiếp nhận thành phẩm theo qui trình. Bảo đảm hàng hóa nhập kho đúng chủng loại, nguyên vẹn, đúng số lượng
Sắp xếp thành phẩm đúng quy định và đúng vị trí theo sơ đồ kho
Theo dõi việc ghi chép nhiệt độ, độ ẩm hằng ngày trong kho
Kiểm tra thành phẩm, xuất kho đã đạt hiệu chuẩn, chủng loại đúng số, số lượng chính xác, kịp thời.
Phối hợp với thủ kho kiểm kê định kỳ thực tế nội bộ hằng tháng
Ghi chép hồ sơ, sổ nhật ký trong kho theo GMP,GSP
Vệ sinh kho, dụng cụ, pallet
Báo cáo công việc cho người quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu từ 2 năm kinh nghiệm kho
Có chứng chỉ xe nâng
Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Dược, kế toán tài chính doanh nghiệp, quản lý công nghiệp hoặc các ngành liên quan
Chăm chỉ, trung thực, chịu khó, linh hoạt, sắp xếp công việc hợp lý

Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, được xem xét tăng lương hằng năm, hưởng lương tháng 13 theo Chính sách Công ty.
Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.
Đóng BHXH-YT-TN theo quy định nhà nước.
Nghỉ Lễ - Tết, ngày phép hưởng lương theo Quy định của Nhà nước.
Được cung cấp phần ăn trưa tại công ty.
Quà sinh nhật, quà Tết theo chính sách công ty.
Tham gia khám sức khỏe định kỳ hằng năm theo quy định
Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô E9-3a Đường Số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

