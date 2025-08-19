Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH NHÃN HIỆU TOÀN CẦU LAC (VIETNAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 6, Tòa nhà Lucky House, 262 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận và xử lý hàng nhập kho: Kiểm tra số lượng, chủng loại, tình trạng hàng hóa, sắp xếp vào đúng vị trí trong kho theo quy định.

Dán tem phụ: Dán nhãn phụ (thành phần, hướng dẫn sử dụng, nguồn gốc...) lên các sản phẩm mới về theo đúng quy định pháp luật và tiêu chuẩn của cônga ty.

Chuẩn bị hàng xuất kho: Đóng gói hàng hóa theo đơn đặt hàng, đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại, tem nhãn rõ ràng.

Phối hợp giao hàng: Liên hệ đơn vị vận chuyển và điều phối hàng hóa đến các cửa hàng hoặc đối tác đúng lịch trình.

Kiểm kê tồn kho: Định kỳ kiểm tra tồn kho, ghi nhận số liệu thực tế, đối chiếu với hệ thống và báo cáo chênh lệch (nếu có).

Xử lý công việc phát sinh liên quan đến hàng hóa: Bao gồm hỗ trợ xử lý lỗi sản phẩm, đổi trả, báo cáo hư hỏng, thất thoát...

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn và các kinh nghiệm liên quan

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (ưu tiên ngành Logistics, quản lý chuỗi cung ứng, các ngành liên quan).

Có kinh nghiệm làm việc ở kho (ưu tiên trong ngành TPCN, Dược phẩm, FMCG).

Tổ chức và quản lý công việc khoa học, thành thạo sử dụng Excel hoặc phần mềm kho.

Nắm rõ quy trình nhập – xuất – tồn, có kỹ năng sắp xếp và bảo quản hàng hóa khoa học.

Kiến thức và Kỹ năng

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm.

Nhanh nhẹn, học hỏi nhanh.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tinh thần làm việc nhóm tốt.

Có sức khỏe tốt.

Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH NHÃN HIỆU TOÀN CẦU LAC (VIETNAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH full mức lương và các chế độ phúc lợi khác theo Luật Lao động Việt Nam.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định lâu dài.

Được đào tạo về quy trình kho, kỹ năng vận hành và an toàn lao động.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, có thể phát triển nghề nghiệp trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÃN HIỆU TOÀN CẦU LAC (VIETNAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin