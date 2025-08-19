Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH NHÃN HIỆU TOÀN CẦU LAC (VIETNAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH NHÃN HIỆU TOÀN CẦU LAC (VIETNAM)
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH NHÃN HIỆU TOÀN CẦU LAC (VIETNAM)

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 6, Tòa nhà Lucky House, 262 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận và xử lý hàng nhập kho: Kiểm tra số lượng, chủng loại, tình trạng hàng hóa, sắp xếp vào đúng vị trí trong kho theo quy định.
Dán tem phụ: Dán nhãn phụ (thành phần, hướng dẫn sử dụng, nguồn gốc...) lên các sản phẩm mới về theo đúng quy định pháp luật và tiêu chuẩn của cônga ty.
Chuẩn bị hàng xuất kho: Đóng gói hàng hóa theo đơn đặt hàng, đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại, tem nhãn rõ ràng.
Phối hợp giao hàng: Liên hệ đơn vị vận chuyển và điều phối hàng hóa đến các cửa hàng hoặc đối tác đúng lịch trình.
Kiểm kê tồn kho: Định kỳ kiểm tra tồn kho, ghi nhận số liệu thực tế, đối chiếu với hệ thống và báo cáo chênh lệch (nếu có).
Xử lý công việc phát sinh liên quan đến hàng hóa: Bao gồm hỗ trợ xử lý lỗi sản phẩm, đổi trả, báo cáo hư hỏng, thất thoát...
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn và các kinh nghiệm liên quan
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (ưu tiên ngành Logistics, quản lý chuỗi cung ứng, các ngành liên quan).
Có kinh nghiệm làm việc ở kho (ưu tiên trong ngành TPCN, Dược phẩm, FMCG).
Tổ chức và quản lý công việc khoa học, thành thạo sử dụng Excel hoặc phần mềm kho.
Nắm rõ quy trình nhập – xuất – tồn, có kỹ năng sắp xếp và bảo quản hàng hóa khoa học.
Kiến thức và Kỹ năng
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm.
Nhanh nhẹn, học hỏi nhanh.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Tinh thần làm việc nhóm tốt.
Có sức khỏe tốt.
Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH NHÃN HIỆU TOÀN CẦU LAC (VIETNAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH full mức lương và các chế độ phúc lợi khác theo Luật Lao động Việt Nam.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định lâu dài.
Được đào tạo về quy trình kho, kỹ năng vận hành và an toàn lao động.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, có thể phát triển nghề nghiệp trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÃN HIỆU TOÀN CẦU LAC (VIETNAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHÃN HIỆU TOÀN CẦU LAC (VIETNAM)

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6 Tòa nhà Lucky House, 262 Huỳnh Văn Bánh - Phường 11 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

