Tuyển Công nghệ cao Công ty Cổ Phần In Hà An làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại Công ty Cổ Phần In Hà An
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cụm CN Thanh Oai, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, Thanh Oai
Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Thực hiện nhập, xuất, bảo quản nguyên vật liệu, vật tư và cập nhật số liệu kịp thời lên hệ thống.
Theo dõi, kiểm tra hàng tồn kho và hàng tồn kho lâu ngày, hàng sai, hỏng. Báo cáo và đề xuất xử lý kịp thời.
Đối chiếu nhập xuất tồn với các bộ phận liên quan.
Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các chứng từ nhập, xuất đúng quy định.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kinh tế/Kế toán
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel
Tại Công ty Cổ Phần In Hà An Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận từ 8tr-9tr/tháng
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước
Thưởng chuyên cần 400k/tháng, thưởng các ngày lễ tết,
Tham gia các chương trình do công ty tổ chức: Trung thu, 20/10; 8/3, YEP..
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước
Thưởng chuyên cần 400k/tháng, thưởng các ngày lễ tết,
Tham gia các chương trình do công ty tổ chức: Trung thu, 20/10; 8/3, YEP..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần In Hà An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI