Tuyển Công nghệ cao Công ty Cổ Phần In Hà An làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm CN Thanh Oai, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Thực hiện nhập, xuất, bảo quản nguyên vật liệu, vật tư và cập nhật số liệu kịp thời lên hệ thống.

Theo dõi, kiểm tra hàng tồn kho và hàng tồn kho lâu ngày, hàng sai, hỏng. Báo cáo và đề xuất xử lý kịp thời.

Đối chiếu nhập xuất tồn với các bộ phận liên quan.

Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các chứng từ nhập, xuất đúng quy định.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kinh tế/Kế toán

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel

Tại Công ty Cổ Phần In Hà An Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận từ 8tr-9tr/tháng

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước

Thưởng chuyên cần 400k/tháng, thưởng các ngày lễ tết,

Tham gia các chương trình do công ty tổ chức: Trung thu, 20/10; 8/3, YEP..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần In Hà An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin