Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THANH SƠN HÀ NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Tiểu khu Lâm Sơn – thị trấn Kiện Khê – huyện Thanh Liêm – tỉnh Hà Nam., Thanh Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý hàng hóa trong kho: Theo dõi, kiểm kê, kiểm soát việc nhập, xuất hàng hóa ở trong kho

• Tối ưu hóa không gian lưu trữ: Sắp xếp hàng hóa trong kho 1 cách khoa học và tối ưu hóa được không gian lưu trữ

• Thực hiện cập nhật thông tin hàng hóa vào các phần mềm theo yêu cầu để đảm bảo tính chính xác về dữ liệu kho.

• Phối hợp với các Nhân viên liên quan để đảm bảo được hiệu quả vận hành kho hàng.

• Thực hiện các báo cáo liên quan đến Công việc.

• Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Kế toán trở lên.

• Nhanh nhẹn, cẩn thận và chịu khó, ham học hỏi.

• Có kỹ năng sắp xếp và xử lý công việc tốt.

• Thành thạo tin học văn phòng. Đặc biệt là excel.

• Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan.

• Ưu tiên có bằng lái xe B2 trở lên

Tại CÔNG TY TNHH THANH SƠN HÀ NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi như BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, các chế độ theo luật Lao động Việt Nam. • Xét tăng lương định kỳ • Được đào tạo chuyên môn do công ty tổ chức.

• Được thưởng các chế độ ngày lễ trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANH SƠN HÀ NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin