Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THANH SƠN HÀ NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THANH SƠN HÀ NAM
- Hà Nam: Tiểu khu Lâm Sơn – thị trấn Kiện Khê – huyện Thanh Liêm – tỉnh Hà Nam., Thanh Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
• Quản lý hàng hóa trong kho: Theo dõi, kiểm kê, kiểm soát việc nhập, xuất hàng hóa ở trong kho
• Tối ưu hóa không gian lưu trữ: Sắp xếp hàng hóa trong kho 1 cách khoa học và tối ưu hóa được không gian lưu trữ
• Thực hiện cập nhật thông tin hàng hóa vào các phần mềm theo yêu cầu để đảm bảo tính chính xác về dữ liệu kho.
• Phối hợp với các Nhân viên liên quan để đảm bảo được hiệu quả vận hành kho hàng.
• Thực hiện các báo cáo liên quan đến Công việc.
• Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nhanh nhẹn, cẩn thận và chịu khó, ham học hỏi.
• Có kỹ năng sắp xếp và xử lý công việc tốt.
• Thành thạo tin học văn phòng. Đặc biệt là excel.
• Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan.
• Ưu tiên có bằng lái xe B2 trở lên
Tại CÔNG TY TNHH THANH SƠN HÀ NAM Thì Được Hưởng Những Gì
• Được thưởng các chế độ ngày lễ trong năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANH SƠN HÀ NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
