Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN hỗ trợ Đồng Văn III - Phường Bạch Thượng - Thị xã Duy Tiên - Hà Nam, Duy Tiên

Nhân viên kho

Xuất nhập hàng, cập nhật thẻ kho.

Nhận đơn hàng, lập chứng từ và xuất hàng.

Theo dõi đơn hàng.

Thực hiện nghiêm các quy trình, quy định bảo quản thuốc theo tiêu chuẩn GMP.

Bố trí điều phối công việc trong kho, bảo đảm mặt bằng và an toàn kho.

Chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa trong kho về số lượng tồn trữ tất cả các nguyên vật liệu, thành phẩm.

Bảo quản và phân phối hàng hóa theo đúng nguyên tắc FIFO.

Quản lý số lượng nhập, xuất, tồn hàng ngày.

Lập báo cáo số lượng xuất, tồn kho hàng tuần.

Kiểm kê và đối chiếu số liệu với các bộ phận liên quan.

Báo cáo tổng hợp kho: xuất - nhập - tồn.

Thực hiện công tác an toàn PCCC, ATVSLĐ tại kho.

Tham mưu đề xuất cải tiến quy trình, kiểm soát định mức tồn kho.

Làm các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: TC/CĐ Dược/Kế toán hoặc các ngành nghề khác

Độ tuổi từ 22 đến 32

Kỹ năng sắp xếp và bảo quản hàng hóa trong kho

Năng lực tổng hợp và báo cáo

Đã từng làm thủ kho, hiểu về ISO, 5S là một lợi thế

Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel)

Có chí tiến thủ. Say mê cẩn thận và có trách nhiệm cao trong công việc

Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc.

Được Hưởng Những Gì

Nhân viên được đào tạo bài bản và được trao cơ hội để phát triển bản thân và phát huy tối đa sở trường. Khuyến khích làm việc sáng tạo, phát triển độc lập và tự chủ.

Môi trường làm việc: an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước ngay khi kí hợp đồng. Nhân viên làm việc đủ thâm niên được mua thêm bảo hiểm y tế tự nguyện cho mình và người thân

Thu nhập cạnh tranh, ổn định, với các bạn đã có kinh nghiệm trên 1 năm - Thỏa thuận thu nhập theo năng lực

Thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, ốm đau,....;

Du lịch hàng năm cùng công ty, tham gia các chương trình team building hàng quý.

Cách Thức Ứng Tuyển

