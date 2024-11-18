Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN hỗ trợ Đồng Văn III

- Phường Bạch Thượng

- Thị xã Duy Tiên

- Hà Nam, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Xuất nhập hàng, cập nhật thẻ kho.
Nhận đơn hàng, lập chứng từ và xuất hàng.
Theo dõi đơn hàng.
Thực hiện nghiêm các quy trình, quy định bảo quản thuốc theo tiêu chuẩn GMP.
Bố trí điều phối công việc trong kho, bảo đảm mặt bằng và an toàn kho.
Chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa trong kho về số lượng tồn trữ tất cả các nguyên vật liệu, thành phẩm.
Bảo quản và phân phối hàng hóa theo đúng nguyên tắc FIFO.
Quản lý số lượng nhập, xuất, tồn hàng ngày.
Lập báo cáo số lượng xuất, tồn kho hàng tuần.
Kiểm kê và đối chiếu số liệu với các bộ phận liên quan.
Báo cáo tổng hợp kho: xuất - nhập - tồn.
Thực hiện công tác an toàn PCCC, ATVSLĐ tại kho.
Tham mưu đề xuất cải tiến quy trình, kiểm soát định mức tồn kho.
Làm các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: TC/CĐ Dược/Kế toán hoặc các ngành nghề khác
Độ tuổi từ 22 đến 32
Kỹ năng sắp xếp và bảo quản hàng hóa trong kho
Năng lực tổng hợp và báo cáo
Đã từng làm thủ kho, hiểu về ISO, 5S là một lợi thế
Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel)
Có chí tiến thủ. Say mê cẩn thận và có trách nhiệm cao trong công việc
Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên được đào tạo bài bản và được trao cơ hội để phát triển bản thân và phát huy tối đa sở trường. Khuyến khích làm việc sáng tạo, phát triển độc lập và tự chủ.
Môi trường làm việc: an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước ngay khi kí hợp đồng. Nhân viên làm việc đủ thâm niên được mua thêm bảo hiểm y tế tự nguyện cho mình và người thân
Thu nhập cạnh tranh, ổn định, với các bạn đã có kinh nghiệm trên 1 năm - Thỏa thuận thu nhập theo năng lực
Thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, ốm đau,....;
Du lịch hàng năm cùng công ty, tham gia các chương trình team building hàng quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm

Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

