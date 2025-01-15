Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SENAO NETWORKS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH SENAO NETWORKS VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Lô đất CNO4
- Khu Công nghiệp Thái Hà giai đoạn I, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Xử lý tài liệu
2. Biên soạn và phân tích báo cáo
3. Tổ chức dữ liệu
4. Theo dõi và quản lý tiến độ các nhiệm vụ được giao bởi người giám sát
5. Hỗ trợ các cuộc họp, lập lịch và quản lý
6. Hỗ trợ lập kế hoạch, tích hợp và giao tiếp quy trình công việc của các phòng ban
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp đại học.
2. Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung thành thạo.
3. Có kỹ năng sử dụng Microsoft Office cơ bản.
4. Biết sử dụng Excel là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH SENAO NETWORKS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SENAO NETWORKS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
