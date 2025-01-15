Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SENAO NETWORKS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lô đất CNO4 - Khu Công nghiệp Thái Hà giai đoạn I, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xử lý tài liệu

2. Biên soạn và phân tích báo cáo

3. Tổ chức dữ liệu

4. Theo dõi và quản lý tiến độ các nhiệm vụ được giao bởi người giám sát

5. Hỗ trợ các cuộc họp, lập lịch và quản lý

6. Hỗ trợ lập kế hoạch, tích hợp và giao tiếp quy trình công việc của các phòng ban

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp đại học.

2. Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung thành thạo.

3. Có kỹ năng sử dụng Microsoft Office cơ bản.

4. Biết sử dụng Excel là một lợi thế.

