Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Miền Bắc - Hải Dương - Hà Nam ...và 3 địa điểm khác, Thành phố Hải Dương

Quản lý hàng hóa của khách hàng theo tiêu chuẩn

Đánh giá tiêu chuẩn hàng hóa đảm bảo xuất. Ví dụ: Đo kích thước sản phẩm, kiểm tra chức năng và so sánh sản phẩm cuối cùng với các thông số kỹ thuật.

Báo cáo chi tiết về chất lượng ngoại quan của sản phẩm để đảm bảo tiêu chuẩn xuất hàng.

Báo cáo kịp thời các vấn đề liên quan đến chất lượng.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Chấp nhận đi công tác, thay đổi địa điểm làm việc theo yêu cầu

Không yêu cầu có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Nhiệt tình, chấp nhận đi công tác theo yêu cầu

Chấp nhận sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp và cần thực tập tại nhà máy

Tại CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 11-14 triệu/tháng

Chế độ BHXH, nghỉ phép, lễ tết đầy đủ theo quy định của Luật

Có kí túc xá riêng tại nhà máy, hỗ trợ ngày 3 bữa.

Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty: thưởng lễ tết, teambuilding, ...

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Làm việc giờ hành chính từ T2-Trưa T7. Nếu tăng ca tính lương tăng ca theo luật.

Tại các nhà máy có hỗ trợ ăn ở, khu ký túc xá riêng cho nhân viên công ty. Nếu di chuyển giữa các nhà máy thì công ty hỗ trợ tiền di chuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM

