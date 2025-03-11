Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 11 - 14 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 11 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương:

- Miền Bắc

- Hải Dương

- Hà Nam ...và 3 địa điểm khác, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Quản lý hàng hóa của khách hàng theo tiêu chuẩn
Đánh giá tiêu chuẩn hàng hóa đảm bảo xuất. Ví dụ: Đo kích thước sản phẩm, kiểm tra chức năng và so sánh sản phẩm cuối cùng với các thông số kỹ thuật.
Báo cáo chi tiết về chất lượng ngoại quan của sản phẩm để đảm bảo tiêu chuẩn xuất hàng.
Báo cáo kịp thời các vấn đề liên quan đến chất lượng.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Chấp nhận đi công tác, thay đổi địa điểm làm việc theo yêu cầu
Không yêu cầu có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Nhiệt tình, chấp nhận đi công tác theo yêu cầu
Chấp nhận sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp và cần thực tập tại nhà máy

Tại CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 11-14 triệu/tháng
11-14 triệu/tháng
Chế độ BHXH, nghỉ phép, lễ tết đầy đủ theo quy định của Luật
Có kí túc xá riêng tại nhà máy, hỗ trợ ngày 3 bữa.
Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty: thưởng lễ tết, teambuilding, ...
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Làm việc giờ hành chính từ T2-Trưa T7. Nếu tăng ca tính lương tăng ca theo luật.
Tại các nhà máy có hỗ trợ ăn ở, khu ký túc xá riêng cho nhân viên công ty. Nếu di chuyển giữa các nhà máy thì công ty hỗ trợ tiền di chuyển.
có hỗ trợ ăn ở, khu ký túc xá riêng cho nhân viên công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P.718, Tầng 7, Tòa nhà Plaschem, 562 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

