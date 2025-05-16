Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 324/1 Lý Thường Kiệt, Phường 14 0, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc

Sắp xếp và đóng gói hàng hóa;

Kiểm tra , đóng gói đơn hàng trước khi giao đơn cho Khách hàng

Kiểm kê & báo cáo hàng hóa trong kho đảm bảo đủ số lượng hàng hoá;

Đảm bảo hệ thống kho ngăn nắp, an toàn vệ sinh, PCCC

Thực hiện một số công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Nam từ 20 tuổi đến dưới 26 tuổi;

Không yêu cầu kinh nghiệm;

Có sức khỏe tốt và thành thạo tin học cơ bản;

Có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao.

Quyền Lợi

Thu nhập thử việc = 100% LCB +tăng ca (nếu có);

Thu nhập chính thức = LCB (7tr)+tăng ca (nếu có) + Thưởng hiệu quả công việc;

Thưởng hiệu quả công việc hằng năm, thưởng cuối năm, lương T13, thưởng Lễ Tết, sinh nhật..

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT;

Được review tăng lương định kỳ hằng năm;

Chương trình Team building, Year End Party... và các hoạt động nội bộ khác.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển

