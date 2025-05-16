Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 324/1 Lý Thường Kiệt, Phường 14 0, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Sắp xếp và đóng gói hàng hóa;
Kiểm tra , đóng gói đơn hàng trước khi giao đơn cho Khách hàng
Kiểm kê & báo cáo hàng hóa trong kho đảm bảo đủ số lượng hàng hoá;
Đảm bảo hệ thống kho ngăn nắp, an toàn vệ sinh, PCCC
Thực hiện một số công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam từ 20 tuổi đến dưới 26 tuổi;
Không yêu cầu kinh nghiệm;
Có sức khỏe tốt và thành thạo tin học cơ bản;
Có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao.
Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thử việc = 100% LCB +tăng ca (nếu có);
Thu nhập chính thức = LCB (7tr)+tăng ca (nếu có) + Thưởng hiệu quả công việc;
Thưởng hiệu quả công việc hằng năm, thưởng cuối năm, lương T13, thưởng Lễ Tết, sinh nhật..
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT;
Được review tăng lương định kỳ hằng năm;
Chương trình Team building, Year End Party... và các hoạt động nội bộ khác.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM
