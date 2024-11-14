Tuyển Bốc xếp/Giao hàng CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu

CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Bốc xếp/Giao hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bốc xếp/Giao hàng Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô KB4

- 1, KCN Tân Phú Trung, Tân Phú Trung, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Bốc xếp/Giao hàng Với Mức Lương Đến 12 Triệu

Lên xuống hàng từ xe tải
Nhận và scan hàng hóa lên hệ thống
Đóng gói hàng hoá, dán tem, xử lý hàng trả về
Phân chia hàng theo các tỉnh, phường xã, các quận huyện
Quản lý hàng hóa trên hệ thống, đảm bảo việc nhập xuất hàng phải đúng tiến độ, không bị lệch số
Báo cáo xuất nhập hàng hóa

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dưới 1 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vị trí tương đương
Sức khỏe tốt, có thể xoay ca, có khả năng làm việc trong môi trường kho bãi
Chịu khó và linh hoạt trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc
Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về quản lý kho, xuất nhập kho
Có khả năng sử dụng các thiết bị quét mã vạch, máy tính cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Công việc ổn định lâu dài, được ký hợp đồng chính thức, đóng BHXH đầy đủ
20 ngày phép (6 ngày nghỉ bệnh + 14 ngày nghỉ phép năm)
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Phát laptop tùy theo kinh nghiệm, vị trí làm việc
Phụ cấp cơm trưa, training đào tạo chuyên nghiệp, OT rõ ràng minh bạch
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Thưởng tết, thưởng hiệu quả làm việc, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 17, Tòa nhà Saigon Centre 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

