Tuyển Bốc xếp/Giao hàng BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 270bis Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10

Mô Tả Công Việc Bốc xếp/Giao hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhận sản phẩm từ các đơn vị khác.

Khai thác, xử lý hàng hóa (phân loại, phân hướng, chia chọn sản phẩm, lập bảng kê,...).

Bàn giao sản phẩm cho bộ phận vận chuyển.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, tuổi từ 18-35;

Có sức khỏe tốt, chịu khó, siêng năng;

Có thể làm việc xoay ca (06h-14h; 14h-22h; 22h-06h)

Tại BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương trung bình: 8tr trở lên (tính theo sản lượng khai thác)

Được hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: phụ cấp cơm trưa, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, thưởng Lễ, tết, chăm lo thăm hỏi khi ốm đau,....

Tham gia các hoạt động Đoàn thể, nghỉ mát,...

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cùng Bưu điện TP.HCM, môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin