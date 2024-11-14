Tuyển Bốc xếp/Giao hàng BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Bốc xếp/Giao hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bốc xếp/Giao hàng Tại BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 270bis Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10

Mô Tả Công Việc Bốc xếp/Giao hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhận sản phẩm từ các đơn vị khác.
Khai thác, xử lý hàng hóa (phân loại, phân hướng, chia chọn sản phẩm, lập bảng kê,...).
Bàn giao sản phẩm cho bộ phận vận chuyển.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, tuổi từ 18-35;
Có sức khỏe tốt, chịu khó, siêng năng;
Có thể làm việc xoay ca (06h-14h; 14h-22h; 22h-06h)

Tại BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương trung bình: 8tr trở lên (tính theo sản lượng khai thác)
Được hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện.
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: phụ cấp cơm trưa, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, thưởng Lễ, tết, chăm lo thăm hỏi khi ốm đau,....
Tham gia các hoạt động Đoàn thể, nghỉ mát,...
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cùng Bưu điện TP.HCM, môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 125 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

