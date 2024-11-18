Tuyển Bốc xếp/Giao hàng Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu công nghiệp Vsip 2, phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Bốc xếp/Giao hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Lên, xuống hàng xe tải.

Nhập kho hàng hóa

Sắp xếp, theo dõi hàng xuất, nhập, tồn.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, siêng năng, chịu được áp lực công việc.

Có trách nhiệm trong công việc.

Biết sử dụng máy tính cơ bản.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC Thì Được Hưởng Những Gì

-Được trả lương hàng tuần vào thứ năm.

- Được đào tạo trước khi bắt đầu công việc

- Hưởng đầy đủ chế độ theo qui định Nhà Nước (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế)

- Cơ hội thăng tiến cho nhân viên làm việc tốt

- Thưởng lễ tết, hiệu quả kinh doanh cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC

