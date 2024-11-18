Tuyển Bốc xếp/Giao hàng Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Bốc xếp/Giao hàng Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC

Bốc xếp/Giao hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bốc xếp/Giao hàng Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu công nghiệp Vsip 2, phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Bốc xếp/Giao hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Lên, xuống hàng xe tải.
Nhập kho hàng hóa
Sắp xếp, theo dõi hàng xuất, nhập, tồn.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, siêng năng, chịu được áp lực công việc.
Có trách nhiệm trong công việc.
Biết sử dụng máy tính cơ bản.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC Thì Được Hưởng Những Gì

-Được trả lương hàng tuần vào thứ năm.
- Được đào tạo trước khi bắt đầu công việc
- Hưởng đầy đủ chế độ theo qui định Nhà Nước (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế)
- Cơ hội thăng tiến cho nhân viên làm việc tốt
- Thưởng lễ tết, hiệu quả kinh doanh cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 47/L8, Khu phố Bình Dương, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kho-thu-nhap-7-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job252406
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Tuyển Nhân Viên Điều Phối Giao Nhận thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phúc Giang
Tuyển Phụ Kho thu nhập 6.9 - 7.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Phúc Giang
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.9 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS
Tuyển Nhân Viên Đóng Gói Hàng Hóa thu nhập 5 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC
Tuyển Nhân Viên Kho thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Khai Thác thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Tuyển Nhân Viên Kho thu nhập Tới 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 27 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 33 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Tuyển Điều dưỡng Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Lào Cai thu nhập 7 - 9 Triệu
Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Lào Cai Vĩnh Phúc Hải Phòng Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt
Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Tuyển Nhân Viên Điều Phối Giao Nhận thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phúc Giang
Tuyển Phụ Kho thu nhập 6.9 - 7.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Phúc Giang
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.9 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS
Tuyển Nhân Viên Đóng Gói Hàng Hóa thu nhập 5 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC
Tuyển Nhân Viên Kho thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Khai Thác thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Tuyển Nhân Viên Kho thu nhập Tới 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất