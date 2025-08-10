Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh bất động sản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
100 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 71 Hoàng Cầu, Đống Đa ...và 8 địa điểm khác, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

Tìm kiếm và khai thác khách hàng quan tâm và mua các sản phẩm Bất Động Sản.
Tư vấn khách hàng các thông tin về sản phẩm, dẫn khách hàng đi xem (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đội nhóm hỗ trợ).
Hỗ trợ khách hàng trong quy trình mua bán và thủ tục pháp lý để tiến tới hoàn tất giao dịch.
Duy trì các mối quan hệ khách hàng hiện có, đồng thời xây dựng kế hoạch tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng.
Tham gia triển khai bán hàng, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm ra thị trường.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22 tuổi trở lên.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Yêu thích kinh doanh và đam mê Bất động sản.
Có phương tiện đi lại, smartphone.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn cao nhất thị trường: Từ 50 Triệu - 100 Triệu.
Được Training và Đào tạo các kỹ năng từ cơ bản - chuyên sâu.
Hỗ trợ lên đến 90% chi phí đăng tin quảng cáo tìm kiếm khách hàng, marketing sản phẩm.
Cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản miễn phí.
Thưởng nóng quý/năm.
Tham gia các hoạt động ngoại khoá: Du xuân đầu năm, Đi du lịch trong và ngoài nước, Team Building, Bóng đá, thể thao hàng tuần.
Được hỗ trợ chi phí ăn trưa, cà phê.
Thời gian, không gian làm việc linh động, có thể làm bán thời gian, phù hợp với điều kiện của bản thân.
Truy cập nguồn hàng 50.000 căn nhà.
Sử dụng 300 group bán hàng trên facebook.
Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí cấp cao hơn như Trưởng phòng, Giám đốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 52 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

