Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CTCP Bất Động sản JOY HOMES - Tầng 4, toà B, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

- Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu mua bất động sản

- Giới thiệu, tư vấn các thông tin về giá, chế độ ưu đãi dành cho khách hàng và hỗ trợ về các thủ tục mua bán, chuyển nhượng sản phẩm bất động sản phù hợp với khách hàng.

- Hỗ trợ khách hàng tham quan dự án, chốt giao dịch và ký hợp đồng.

- Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ, chính sách bán hàng mới nhất.

- Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên có kinh nghiệm bất động sản sẽ được phát triển lên vị trí trưởng nhóm, trưởng phòng kinh doanh

- Có laptop, phương tiện cá nhân.

- Nhiệt huyết, siêng năng, không ngại thử thách.

- Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản lên đến 10-15 triệu/tháng

- Hỗ trợ marketing lên đến 100%

- Hỗ trợ data khách hàng từ quảng cáo công ty

- Đào tạo dẫn dắt từ leader/ Chuyên gia đào tạo

– Thưởng hiệu quả làm việc, Team building, Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.