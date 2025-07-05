Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản AN GIA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu

Mức lương 80 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương 80 - 100 Triệu

Ưu tiên ứng viên làm Full time - Đã tốt nghiệp

Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu mua căn hộ hoặc các sản phẩm bất động sản của công ty.

Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm bất động sản của chủ đầu tư đến khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình tham quan nhà mẫu, sa bàn, làm hồ sơ đặt cọc, ký hợp đồng mua bán,...

Thực hiện các chiến dịch quảng bá, thu hút khách hàng tiềm năng.

Cập nhật thường xuyên thông tin thị trường, sản phẩm, chính sách bán hàng của công ty và đối thủ cạnh tranh.

Tham gia các sự kiện mở bán, hội thảo, gặp gỡ khách hàng theo yêu cầu của công ty.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Với Mức Lương 80 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ứng viên năm 4 chờ bằng hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành liên quan kinh doanh, marketing, quản trị kinh doanh, bất động sản,...Hoặc các chuyên nghành khác có liên quan,...

Ưu tiên ứng viên đã tốt nghiệp

Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ du lịch, khách sạn là một lợi thế (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).

Đam mê kinh doanh bất động sản, có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Mong muốn phát triển bản thân, chịu khó, năng động & chủ động trong công việc.

Ngoại hình ưa nhìn, phong thái chuyên nghiệp, tự tin.

Có khả năng sales call tốt và sử dụng tốt các công cụ mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng.

Tại AN GIA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 6.5 triệu - 7 triệu (lương thực nhận, không bị trừ, không phụ thuộc vào doanh số)

Thử việc nhận full lương

Hoa hồng + thưởng nóng: Sẽ được chia sẽ cụ thể cụ thể trong buổi phỏng vấn . Tổng thu nhập: Có thể lên đến 100 triệu/ tháng khi có giao dịch thành công.

Thưởng Chính sách giới thiệu nội bộ lên đến 2,5 triệu/ ứng viên thành công.

Công ty có hỗ trợ data và marketing.

Đầy đủ các chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ, thưởng tháng 13, thưởng cuối năm, thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, du lịch,...

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát triển bản thân và thăng tiến.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng tư vấn, chốt sales và hỗ trợ để có giao dịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AN GIA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.