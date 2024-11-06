Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Đại Hàn Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1,500 USD

Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Đại Hàn Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1,500 USD

Công ty TNHH Đại Hàn Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty TNHH Đại Hàn Việt Nam

Kinh doanh kênh GT

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công ty TNHH Đại Hàn Việt Nam

Mức lương
400 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 423 Giải Phóng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 400 - 1,500 USD

Nhân viên kinh doanh dự án, chuỗi bán lẻ (mảng chăn ga gối đệm, rèm, đồ vải):
Bán hàng dự án (Telesale, đi thị trường, tiếp cận khách hàng, trình HSNL và sản phẩm, đàm phán và soạn thảo Hợp đồng, Hồ sơ thanh toán).
Bán hàng hệ thống đại lý toàn quốc.
Các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý.

Với Mức Lương 400 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học khối ngành Kinh tế, Marketing, Xã hội...
Chăm chỉ, chân thành, kỷ luật và có tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt yêu thích kinh doanh.
Có khả năng giao tiếp tốt. Thái độ làm việc tốt.
Sẵn sàng đi công tác tùy theo khu vực phụ trách. Có bằng lái xe ô tô là 1 điểm cộng.

Tại Công ty TNHH Đại Hàn Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên sẽ thử việc 2 tháng với vị trí Nhân viên.
Thu nhập hàng tháng: lương cố định 400$ - 1500$ phụ thuộc vào khả năng, hoa hồng trả trực tiếp theo tháng, có thưởng hiệu suất theo KPI bán hàng.
Được cấp phát Laptop, đồng phục, công tác phí để phục vụ công việc.
BHXH, BHYT, nghỉ phép đẩy đủ theo Quy định Nhà nước.
Có hoạt động du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đại Hàn Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đại Hàn Việt Nam

Công ty TNHH Đại Hàn Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 217 phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-du-an-thu-nhap-400-1500-usd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job243540
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh kênh GT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
Hạn nộp: 28/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 60 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Cà Mau thu nhập 15 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Cà Mau Bắc Ninh Bắc Kạn Cao Bằng Quảng Nam Hồ Chí Minh Long An Hải Phòng Ninh Thuận Lào Cai Đắk Lắk Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Railflex Việt Nam
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Railflex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu
Công ty TNHH Railflex Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh kênh GT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
Hạn nộp: 28/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 60 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Cà Mau thu nhập 15 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Cà Mau Bắc Ninh Bắc Kạn Cao Bằng Quảng Nam Hồ Chí Minh Long An Hải Phòng Ninh Thuận Lào Cai Đắk Lắk Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Railflex Việt Nam
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Railflex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu
Công ty TNHH Railflex Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH LINH HIẾU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH LINH HIẾU
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ TOÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ TOÀN QUỐC
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu Tưởng Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu Tưởng Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN PANACEA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PANACEA VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Đại Hàn Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1,500 USD Công ty TNHH Đại Hàn Việt Nam
400 - 1,500 USD Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚ LỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚ LỘC
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 10 Triệu ANNAM GOURMET Pro Company
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty CP XNK và TM Gold Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty CP XNK và TM Gold Fuji
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty TNHH PNK
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT công ty TNHH SX TM XNK KIM ĐỈNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận công ty TNHH SX TM XNK KIM ĐỈNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH BÁCH HÓA QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH BÁCH HÓA QUANG MINH
20 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH TM KATA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH TM KATA Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận ANNAM GOURMET Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm