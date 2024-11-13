Tuyển Sales Sản xuất CÔNG TY TNHH GIA PHAM HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH GIA PHAM HOMES
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH GIA PHAM HOMES

Sales Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH GIA PHAM HOMES

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 147/10/7 Lý Tế Xuyên, P. Linh Đông, Tp. Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Sản xuất Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Cold calls, gặp gỡ khách hàng, tư vấn chuyên môn liên quan tới nội thất trung - cao cấp tại văn phòng Công ty và/hoặc tại địa điểm hẹn gặp khách hàng
Duy trì, chăm sóc, phát triển mối quan hệ khách hàng do công ty giao, chủ động phát triển các mối quan hệ khách hàng mới
Tư vấn, chốt ký hợp đồng với khách hàng, quản lý đơn hàng, theo dõi, giám sát thực hiện theo hợp đồng và yêu cầu của khách
Làm hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán với khách hàng
Thực hiện các công việc theo yêu cầu, phân công nhiệm vụ của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với các khách hàng trực tiếp, giải quyết các giấy tờ liên quan tới các dự án nội thất tư nhân hạng sang là một lợi thế
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất, ưu tiên ứng viên làm việc tại các Công ty nội thất
Có kiến thức bao quát trong lĩnh vực Nội thất (phong cách thiết kế, nguyên vật liệu v.v...) chưa biết có thể được đào tạo.
Có kỹ năng quay chụp, dựng và edit video cơ bản
Kỹ năng làm việc nhóm
Linh hoạt và có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Sẵn sàng đi công tác tại các địa điểm khác nhau theo yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY TNHH GIA PHAM HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + lương KPI + Phụ cấp
Hoa hồng theo doanh thu mang về
Thưởng theo kết quả kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA PHAM HOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIA PHAM HOMES

CÔNG TY TNHH GIA PHAM HOMES

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 147/10/7 Lý Tế Xuyên, P. Linh Đông, Tp. Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

