Tuyển Sales Sản xuất CÔNG TY TNHH GIA PHAM HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 147/10/7 Lý Tế Xuyên, P. Linh Đông, Tp. Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Sản xuất Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Cold calls, gặp gỡ khách hàng, tư vấn chuyên môn liên quan tới nội thất trung - cao cấp tại văn phòng Công ty và/hoặc tại địa điểm hẹn gặp khách hàng

Duy trì, chăm sóc, phát triển mối quan hệ khách hàng do công ty giao, chủ động phát triển các mối quan hệ khách hàng mới

Tư vấn, chốt ký hợp đồng với khách hàng, quản lý đơn hàng, theo dõi, giám sát thực hiện theo hợp đồng và yêu cầu của khách

Làm hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán với khách hàng

Thực hiện các công việc theo yêu cầu, phân công nhiệm vụ của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với các khách hàng trực tiếp, giải quyết các giấy tờ liên quan tới các dự án nội thất tư nhân hạng sang là một lợi thế

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất, ưu tiên ứng viên làm việc tại các Công ty nội thất

Có kiến thức bao quát trong lĩnh vực Nội thất (phong cách thiết kế, nguyên vật liệu v.v...) chưa biết có thể được đào tạo.

Có kỹ năng quay chụp, dựng và edit video cơ bản

Kỹ năng làm việc nhóm

Linh hoạt và có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Sẵn sàng đi công tác tại các địa điểm khác nhau theo yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY TNHH GIA PHAM HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + lương KPI + Phụ cấp

Hoa hồng theo doanh thu mang về

Thưởng theo kết quả kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA PHAM HOMES

