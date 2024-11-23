Tuyển Sales Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

Sales Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

Mức lương
Đến 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô II, Cụm 4, Đường CN13, Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Sales Sản xuất Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Hỗ trợ tìm kiếm nguồn khách hàng mới, tìm hiểu xu hướng thị trường nhằm phát triển kinh doanh.
Hỗ trợ thu thập, tổng hợp hồ sơ năng lực khách hàng, thông tin và các chứng từ cần thiết cho việc ký hợp đồng.
Đảm nhận một số công việc văn thư văn phòng, đặt phòng, chuẩn bị các buổi họp khách hàng.
Tiếp nhận ý kiến, thắc mắc, phản hồi của khách hàng và kịp thời phúc đáp.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp Đại học ngành Quản Trị Kinh Doanh, Kinh doanh quốc tế, Công nghệ vật liệu, Kỹ thuật hóa học, Hóa Polymer,...
Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình và sẵn sàng học hỏi, tiếp cận công việc mới.
Có đam mê với công việc bán hàng hoặc nghiên cứu kỹ thuật.
Thành thạo vi tính văn phòng, giao tiếp tốt tiếng Anh là một lợi thế.
Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cơm trưa chất lượng với thực đơn món ăn đa dạng và có phụ cấp thực tập 1.000.000 VND/tháng.
Được trực tiếp áp dụng kiến thức và kỹ năng tại một trong những công ty sản xuất bao bì nhựa với hơn 200 khách hàng và nhiều sản phẩm đa dạng ở thị trường trong và ngoài nước.
Môi trường khuyến khích sự học hỏi và phát triển.
Được đào tạo tận tình bởi đội ngũ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và thân thiện.
Được xem xét trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập, lộ trình thăng tiến rõ ràng, được định hướng công việc rõ ràng cụ thể theo năng lực.
Hỗ trợ tài liệu, dấu mộc để làm báo cáo thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô II, Cụm 4, Đường CN13, Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

