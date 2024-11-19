Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI làm việc tại Gia Lai thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Gia Lai:
- Gia Lai
- Phú Yên
- Hải Dương ...và 6 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Phụ trách bán hàng và phát triển doanh số theo các tuyến và địa bàn được giao
- Chăm sóc khách hàng cũ và khai thác nguồn khách hàng mới, khách hàng tiềm năng
- Lên kế hoạch bán hàng hàng tháng
- Quản trị điều phối hàng hóa trong vùng phụ trách
- Thực hiện công việc quảng bá
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, ĐƯỢC ĐÀO TẠO.
- Năng động, nhiệt tình, trung thực trong công việc.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- MÁU LỬA - ĐAM MÊ KIẾM TIỀN
- Năng động, nhiệt tình, trung thực trong công việc.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- MÁU LỬA - ĐAM MÊ KIẾM TIỀN
Tại Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng BHXH sau 2 tháng
- Thưởng tuyến bán hàng
- Thưởng hiệu suất công việc
- Thưởng lễ tết
- Thưởng lương tháng 13
- Du lịch nhân viên: 1 lần/ năm (trong nước hoặc nước ngoài)
- Thưởng tuyến bán hàng
- Thưởng hiệu suất công việc
- Thưởng lễ tết
- Thưởng lương tháng 13
- Du lịch nhân viên: 1 lần/ năm (trong nước hoặc nước ngoài)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI