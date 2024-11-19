Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI làm việc tại Gia Lai thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: - Gia Lai - Phú Yên - Hải Dương ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Phụ trách bán hàng và phát triển doanh số theo các tuyến và địa bàn được giao

- Chăm sóc khách hàng cũ và khai thác nguồn khách hàng mới, khách hàng tiềm năng

- Lên kế hoạch bán hàng hàng tháng

- Quản trị điều phối hàng hóa trong vùng phụ trách

- Thực hiện công việc quảng bá

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, ĐƯỢC ĐÀO TẠO.

- Năng động, nhiệt tình, trung thực trong công việc.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- MÁU LỬA - ĐAM MÊ KIẾM TIỀN

Tại Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH sau 2 tháng

- Thưởng tuyến bán hàng

- Thưởng hiệu suất công việc

- Thưởng lễ tết

- Thưởng lương tháng 13

- Du lịch nhân viên: 1 lần/ năm (trong nước hoặc nước ngoài)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI

