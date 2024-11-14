Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 9 - 14 Triệu

Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 9 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh:

- Quảng Ninh

- Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Tìm hiểu và phát triển hệ thống khách hàng, đối tác nhượng quyền kinh doanh Meat Shop (hệ thống Meat Shop - cửa hàng bán thịt heo sạch Siba Food) trong khu vực phụ trách ( 1 chuyên viên phụ trách 1 khu vực).
Tìm đối tác và mở mới tại khu vực Tỉnh, huyện chưa có hệ thống đại lý hoạt động Hải Phòng, Quảng Ninh
Chăm sóc và xử lí phản hồi thông tin từ khách hàng.
Giám sát, theo dõi công việc kinh doanh của các Meat Shop.
Đàm phán, đề xuất các chương trình khuyến mại cho khách hàng trực tiếp phụ trách.
Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng, thu hồi công nợ,...
Phối hợp các chiến dịch marketing với các hoạt động bán hàng.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 01 năm kinh nghiệm (Chưa có kinh nghiệm sẽ đào tạo)
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng thịt, thực phẩm và các sản phẩm chế biến, hoặc làm trong mảng F&B, FMCG
Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt và có trách nhiệm cao trong công việc
Có kỹ năng nắm bắt thị trường, khách hàng mục tiêu
Tự tin và năng động, có tư duy kinh doanh, tư duy khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thử việc 85% lương cơ bản.
Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN.
Chế độ thưởng lễ, phúc lợi khác theo quy định của Bộ Luật Lao Động.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp tập đoàn lớn, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất