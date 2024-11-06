Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 1, Số 9, Sunrise G, KĐT The Manor Center Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
- Làm việc và hỗ trợ khách hàng nước ngoài
- Tìm kiếm mở rộng thêm khách hàng, đơn hàng xuất khẩu.
- Giao dịch với khách hàng để thương lượng và đàm phán chốt hợp đồng
- Nghiên cứu phát triển thị trường mới.
- Xây dựng phương án kinh doanh
- Chăm sóc khách hàng trước, trong, sau bán hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng anh cơ bản
- Nhanh nhẹ, chịu khó
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn, đào tạo.
- Nhanh nhẹ, chịu khó
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn, đào tạo.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứngtừ 7 triệu + Hoa hồng, thu nhập lên đến 20 triệu, nâng lương định kỳ
- Thưởng 5-10% lợi nhuận giao dịch
- Đánh giá tăng lương theo năng lực và thời gian làm việc gắn bó với công ty
- Sau thử việc được tham gia các quyền lợi theo quy định của pháp luật
- Làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy
- Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, chuyên nghiệp và hiện đại.
- Du lịch nhỉ mát thường xuyên tại Homestay của công ty
- Thưởng 5-10% lợi nhuận giao dịch
- Đánh giá tăng lương theo năng lực và thời gian làm việc gắn bó với công ty
- Sau thử việc được tham gia các quyền lợi theo quy định của pháp luật
- Làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy
- Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, chuyên nghiệp và hiện đại.
- Du lịch nhỉ mát thường xuyên tại Homestay của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI