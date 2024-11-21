Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Sóc Trăng

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Sóc Trăng: - Sóc Trăng - Hậu Giang - Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn và chăm sóc các điểm bán theo data có sẵn;

Hỗ trợ phổ biến các chương trình khuyến mãi trên tuyến phụ trách;

Di chuyển mở rộng các điểm bán thị trường, tư vấn sản phẩm;

Khu vực thị trường có thể chọn: Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang

Trụ sở CN miền Tây: Số 170/2 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, độ tuổi từ 20 - 35 tuổi, sức khỏe tốt

Không yêu cầu kinh nghiệm, Công ty đào tạo từ đầu

Yêu thích kinh doanh

Từng làm công việc part time/full time về bán hàng, tư vấn, telesales, CSKH là 1 điểm cộng

Open cho sinh viên mới ra trường, intern

Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 (LCB + công tác phí + thưởng doanh số + thưởng hiệu suất)

Hỗ trợ 100% chi phí xăng xe + chấm công trên máy không cần lên công ty

Thưởng hiệu quả công việc theo năng lực, lộ trình UPTO thu nhập chỉ từ 6 tháng

Đồng nghiệp thân thiện, sếp tâm lí, luôn luôn lắng nghe

BHXH đóng full lương, đầy đủ quyền lợi theo luật

Thăm khám sức khỏe định kì cho nhân viên hàng năm

Thưởng Lễ Giỗ tổ hùng vương (10/03), 08/03, 02/09, 30/04, 01/05, 20/10, Tết dương lịch, Tết Âm lịch và Quà Tết âm lịch.

Gói bảo hiểm cá nhân 24h

Quà Sinh nhật

Lương tháng 13

Đối với NV có gia đình: Quà quốc tế Thiếu nhi, quà Trung thu cho ba/mẹ và bé, phát tập cho nhân viên có con từ lớp 1 - 12

Chính sách Cty cho NV ốm đau ngắn ngày - dài ngày

Quà mừng kết hôn

Thăm hỏi tang sự tứ thân phụ mẫu

Qùa tặng CĐV ngày thành lập công đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin