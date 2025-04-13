Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Altech Computer System làm việc tại Thái Bình thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - 46 Tôn Thất Đạm, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Triển khai bán hàng đến đại lý tất cả các sản phẩm/thương hiệu do Công ty đang phân phối tại Việt Nam.

- Tìm kiếm và phát triển hệ thống kênh bán hàng mới, khách hàng đại lý mới hàng tháng/quý. Ưu tiên có kinh nghiệm khu vực HCM, Miền Đông và Tây Nguyên.

- Chăm sóc và duy trì, phát triển tốt hơn mối quan hệ với khách hàng đại lý hiện có.

- Lập kế hoạch chi tiết doanh số theo tuần/tháng/quý và triển khai các bước tiếp cận khách hàng, doanh số được giao, đề xuất kế hoạch marketing, chiết khấu bán hàng…ở thị trường khu vực phụ trách để đạt được doanh số đề ra.

- Cập nhật thông tin nghiên cứu thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh,.. đưa ra đề xuất để bán hàng kịp thời.

- Thông báo đến khách hàng, thực hiện các chương trình khuyến mãi & hoạt động marketing do Công ty triển khai đến khách hàng.

- Ghi nhận các phản hồi thông tin của khách hàng về sản phẩm, chính sách,…và phối hợp cùng các bộ phận để xử lý mang đến sự hài lòng nhất cho khách hàng.

- Báo cáo doanh số và tình hình công việc định kỳ cho quản lý hàng ngày/tuần/tháng/quý.

- Theo dõi, thu công nợ khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác phân bổ từ trưởng bộ phận.

- Phối hợp cùng các bộ phận khác để đạt các kế hoạch công ty đề ra, đảm bảo đạt mục tiêu chung cao nhất.

- Các công việc khác liên quan đến công việc kinh doanh do BGD đề ra

Yêu Cầu Công Việc

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành IT phân phối sản phẩm: case, nguồn, tản nhiệt, ghế gaming, ram, ssd...

- Có thể đi công tác tỉnh.

- Tiếng Anh giao tiếp hoặc Tiếng Hoa là lợi thế.

- Vi tính văn phòng Word, Excel, PowerPoint.

- Kỹ năng lập kế hoạch, trình bày, kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Chịu được áp lực công việc. Ý thức được trách nhiệm công việc.

- Cẩn thận, đáng tin tưởng, chân thật, trung thực, tận tụy và tinh thần đồng đội cao.

Tại Công Ty TNHH Altech Computer System Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ chế bộ ngày nghỉ, bảo hiểm theo quy định pháp luật.

- Được trả lại tiền ngày phép còn dư của năm nếu làm đủ 12 tháng trở lên

- Được thưởng hoa hồng khi đạt doanh số theo tháng/quý/năm khi phòng kinh doanh đạt doanh số.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, ý tưởng sáng tạo luôn được khuyến khích.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Altech Computer System

