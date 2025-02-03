Tuyển Nhân viên kinh doanh IMC (International Media Joint Stock Company) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: văn phòng phẩm, máy tính,... Tham gia BHXH theo 100% mức lương. Đầy đủ quyền lợi Công đoàn. Cơm trưa và giữ xe miễn phí tại công ty. Hỗ trợ đưa rước phục vụ cho công việc/công tác., Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới:

Tìm kiếm và khai thác các khách hàng/ đối tác tiềm năng qua online & offline (mạng xã hội, biển quảng cáo,...).

Giới thiệu dịch vụ và tư vấn khách hàng sử dụng dịch vụ quảng cáo LED của công ty.

dịch vụ quảng cáo LED

Báo giá, đàm phán với khách hàng ký kết hợp đồng.

Cập nhật và tư vấn cho khách hàng về các gói dịch vụ, chương trình ưu đãi mới.

Duy trì mối quan hệ với khách hàng:

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, tương tác, tiếp nhận những ý kiến, phản hồi để cập nhật sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Tư vấn các gói dịch vụ, chương trình ưu đãi mới.

Báo cáo cho Trưởng nhóm Kinh doanh về:

Doanh thu, tiến độ hợp đồng với khách hàng.

Nhu cầu và các quan tâm, vấn đề, phản hồi của khách hàng trong quá trình khai thác/ thương lượng ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính, độ tuổi :

Nam, nữ.

Độ tuổi: từ 22 tuổi.

Kỹ năng :

Kỹ năng

Giao tiếp, trình bày tốt.

Năng động, luôn cập nhật các xu hướng quảng cáo mới.

Có khả năng làm việc độc lập, nhóm và chịu được áp lực công việc.

Kinh nghiệm :

Kinh nghiệm

Chấp nhận ứng viên có kinh nghiệm bán hàng với tất cả các lĩnh vực và mọi sản phẩm.

Có kiến thức, hiểu biết về hình thức quảng cáo LED là lợi thế.

Tại IMC (International Media Joint Stock Company) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: Trên 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại IMC (International Media Joint Stock Company)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin