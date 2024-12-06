Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Liberico làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 173 Xuân Thủy,Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

-Vận hành và quản lý gian hàng trên sàn thương mại điện tử (quản lý đơn hàng, thanh toán đơn hàng hàng đi và hàng hoàn, hàng tồn...).

-Xây dựng chiến lược tiếp thị, cung cấp chỉ tiêu như hiển thị gian hàng, tỷ lệ nhấp chuột, tỷ lệ chuyển đổi, giá trị đơn hàng và chịu trách nhiệm về mục tiêu doanh thu của gian hàng.

-Lên chương trình khuyến mãi, giá khuyến mãi, chương trình flash sale của công ty cũng như các campaign của sàn để đẩy doanh số.

-Lên kế hoạch và chạy quảng cáo nội sàn TMĐT để kéo traffic.

-Phân tích thị trường: Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp và hiệu quả.

-Phân tích các chỉ số vận hành sàn và báo cáo, thống kê số liệu bán hàng, thực hiện đối soát doanh thu bán hàng các kênh.

-Đề xuất, cải tiến các chiến lược và biện pháp cải thiện hiệu suất dựa trên các phân tích thị trường và tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh.

-Có kinh nghiệmlập kế hoạch, phân tích và thực thi các hoạt động Digital Marketing trên các kênh truyền thông số là một lợi thế.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/nữ tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan

- Am hiểu hoặc có kinh nghiệm làm việc trong ngành FMCG, MRO

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên vận hành các nền tảng thương mại điện tử, quen thuộc với quy trình vận hành hàng ngày của các nền tảng thương mại điện tử

- Có khả năng giao tiếp tốt, phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác, có tinh thần hợp tác và trách nhiệm cao.

- Có khả năng học hỏi và chịu áp lực tốt, chủ động học hỏi kiến thức mới, thích ứng nhanh.

- Ý thức phục vụ khách hàng tốt, cung cấp trải nghiệm dịch vụ chất lượng cho người dùng.

Tại Công ty Cổ phần Liberico Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương từ 10 – 17tr/tháng (có thể thỏa thuận theo năng lực)

-Tham gia du xuân/nghỉ mát/teambuilding... hàng năm

-Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ...

-Cơ hội được đào tạo nghiệp vụ, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến cao

-Làm việc trong mội trường năng động và trẻ trung.

-Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h, 01 tháng nghỉ 2 thứ 7 và chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Liberico

