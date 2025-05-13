Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hà Đô Ô Tô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoạt động như cầu nối chính giữa Phòng Kinh doanh và Khách hàng.

Bán xe mới, sử dụng quy trình bán hàng của QC-S để đạt được lợi nhuận, số lượng và các tiêu chuẩn về sự hài lòng của khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng trong việc xác định nhu cầu xe và hoàn tất thủ tục tài chính khi có thể áp dụng.

Xây dựng sự trung thành của khách hàng và tăng sự hài lòng của khách hàng thông qua tính chuyên nghiệp, độ trung thực, chân thành, thái độ, và tác phong làm việc trong quá trình tiếp xúc khách hàng.

Tối đa hóa doanh số bán hàng cho Đại lý từ việc lựa chọn các hoạt động phát triển kinh doanh phù hợp mà vẫn giữ được khách hàng cũ hiện có.

Quảng cáo mạnh mẽ nhiệt tình và bảo vệ thương hiệu Ford.

Định hướng các sản phẩm mới của Vinfast (lịch sử Vinfast, vận hành xe, kiến thức sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Cơ khí ô tô.

Bằng lái xe hợp pháp (ưu tiên).

Yêu thích kinh doanh và có đam mê với ô tô

Có bằng lái xe đối với Nam

Từng có kinh nghiệm sale

Tại Công Ty Cổ Phần Hà Đô Ô Tô Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 5tr + hoa hồng không giới hạn

Đóng BHXH

Thưởng tháng lương 13, thưởng các ngày lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hà Đô Ô Tô

