Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH PHÚC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Minh Phúc
- 68, ngõ Đìa 4, Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Đông Anh, Huyện Đông Anh
Phụ trách tìm kiếm, phân tích, thực hiện hồ sơ dự thầu đấu thầu trực tuyến, khách hàng tiềm năng.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI