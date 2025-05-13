Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Và Quảng Cáo Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4D41 Khu đô thị Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Tìm kiếm phát triển khách hàng mới có nhu cầu làm biển quảng cáo, bảng hiệu,hộp đèn, chữ nổi mica…

-Duy trì và phát triển mới quan hệ với khách hàng hiện có, mở rộng thêm tệp khách hàng mới.

-Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi đơn hàng.

-Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng.

-Lập kế hoạch kinh doanh, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

-Theo dõi thị trường, cập nhật xu hướng và đề xuất phương án phát triển kinh doanh.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Không yêu cầu kinh nghiệm (Có kinh nghiệm kinh doanh là một lợi thế)

-Kỹ năng giao tiếp, đàm phán , thuyết phục tốt.

-Nhanh nhẹn , chịu khó ,có tinh thần trách nhiệm cao.

-Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Và Quảng Cáo Quang Minh Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: Lương cứng + % Doanh số + Phụ cấp

-Các khoản phụ cấp: Phụ cấp ăn trưa 35.000VNĐ/Ngày. Phụ cấp xăng xe, điện thoại 300.000VNĐ/tháng.

-Thu nhập 10.000.000 - 15.000.000 đ/tháng.

-Nghỉ chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định.

-Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của nhà nước.

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

-Xét tăng lương theo năng lực và kết quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Và Quảng Cáo Quang Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin