Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3 Tòa nhà C'Land, 81 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ động tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng (được hỗ trợ hướng dẫn ban đầu).

Tư vấn & giới thiệu sản phẩm kỹ thuật đến doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu.

Duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng hiện tại, chăm sóc sau bán hàng.

Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật & quản lý để đề xuất giải pháp tối ưu cho khách hàng.

Báo cáo hoạt động kinh doanh và đề xuất chiến lược tiếp cận thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, sinh năm từ 1988 đến 2000

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các ngành:

Cơ khí / Cơ điện tử / Tự động hóa

Điện – Điện tử / Kỹ thuật nhiệt – lạnh

Quản trị kinh doanh / Marketing kỹ thuật

Có kinh nghiệm bán hàng kỹ thuật (ưu tiên B2B)

Tư duy kỹ thuật tốt, tự tin giao tiếp và tư vấn sản phẩm

Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh

Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng ổn định – không phụ thuộc doanh số

Thu nhập theo KPI – rõ ràng, minh bạch, dễ đạt

Thưởng hấp dẫn: sinh nhật, các ngày lễ lớn, Tết, năm mới

Phụ nữ được thưởng thêm vào 8/3 & 20/10

Xét tăng lương hàng năm theo hiệu quả công việc

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng đội hỗ trợ lẫn nhau

Được đào tạo bài bản, phát triển toàn diện kỹ năng tư vấn – kỹ thuật – kinh doanh

Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm

Đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT SƠN

