Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT SƠN
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT SƠN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 3 Tòa nhà C'Land, 81 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ động tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng (được hỗ trợ hướng dẫn ban đầu).
Tư vấn & giới thiệu sản phẩm kỹ thuật đến doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu.
Duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng hiện tại, chăm sóc sau bán hàng.
Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật & quản lý để đề xuất giải pháp tối ưu cho khách hàng.
Báo cáo hoạt động kinh doanh và đề xuất chiến lược tiếp cận thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, sinh năm từ 1988 đến 2000
Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các ngành:
Cơ khí / Cơ điện tử / Tự động hóa
Điện – Điện tử / Kỹ thuật nhiệt – lạnh
Quản trị kinh doanh / Marketing kỹ thuật
Có kinh nghiệm bán hàng kỹ thuật (ưu tiên B2B)
Tư duy kỹ thuật tốt, tự tin giao tiếp và tư vấn sản phẩm
Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh
Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng ổn định – không phụ thuộc doanh số
Thu nhập theo KPI – rõ ràng, minh bạch, dễ đạt
Thưởng hấp dẫn: sinh nhật, các ngày lễ lớn, Tết, năm mới
Phụ nữ được thưởng thêm vào 8/3 & 20/10
Xét tăng lương hàng năm theo hiệu quả công việc
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng đội hỗ trợ lẫn nhau
Được đào tạo bài bản, phát triển toàn diện kỹ năng tư vấn – kỹ thuật – kinh doanh
Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm
Đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 204/27 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Quận 2, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

