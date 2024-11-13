Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hà Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 106 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nhà hàng, khách sạn và doanh nghiệp F&B để tăng cường sự hợp tác và tạo ra cơ hội kinh doanh mới.

Nắm bắt và phân tích thị trường để xác định cơ hội kinh doanh mới và tiềm năng cho sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và F&B.

Phát triển và triển khai chiến lược bán hàng để đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số và doanh thu được giao.

Cung cấp hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của công ty, đồng thời đảm bảo sự hài lòng và trải nghiệm tích cực của khách hàng.

Theo dõi các hoạt động bán hàng, phân tích kết quả và báo cáo cho các bộ phận liên quan để đề xuất và thực hiện các biện pháp cải tiến.

Mang lại doanh thu và thực hiện chỉ tiêu theo target đề ra.

Chụp hình & đăng bài tương tác khách hàng, bán phòng trên Fanpage của khách sạn.

Đi sales gặp khách hàng theo báo cáo công việc hàng tuần dự kiến.

Báo cáo công việc trực tiếp cho giám đốc kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên trong ngành nhà hàng, khách sạn hoặc F&B.

Kiến thức vững về ngành công nghiệp nhà hàng, khách sạn và F&B.

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc và khả năng thiết lập mối quan hệ kinh doanh mạnh mẽ.

Kỹ năng tự chủ, tổ chức tốt và có khả năng làm việc độc lập.

Có laptop cá nhân

Sẵn lòng di chuyển và có khả năng làm việc linh hoạt theo yêu cầu công việc.

Phúc Lợi

Mức lương cạnh tranh và gói phúc lợi hấp dẫn.

Hưởng các phúc lợi đầy đủ theo pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến trong công ty.

Được tham gia các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển

