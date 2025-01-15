Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần dược phẩm Vitath làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần dược phẩm Vitath
- Hà Nội:
- Chung cư Viện Bỏng Lê Hữu Trác, Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Triển khai tổ chức phát triển hệ thống Online, sàn TMĐT, Tiktok
Triển khai tổ chức phát triển hệ thống Online, sàn TMĐT,
iktok
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng và gia tăng doanh số cho Công ty
Kiểm soát kế hoạch làm việc và báo cáo kết quả thực hiện
Quản lý, đánh giá khách hàng, chương trình bán hàng
Quản lý, đánh giá
ách hàng, chương trình bán hàng
Thực hiện các yêu cầu công việc khác của Trưởng phòng Marketing.
khác của
rưởng phòng Marketing.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Có khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt, yêu thích công việc kinh doanh.
+ Trung thực, chăm chỉ, chủ động và trách nhiệm trong công việc.
+ Có Lap cá nhân
Tại Công ty cổ phần dược phẩm Vitath Thì Được Hưởng Những Gì
+ BHXH và các cơ chế khác đầy đủ theo luật
+ Cơ hội phát triển và thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm Vitath
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI