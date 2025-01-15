Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần dược phẩm Vitath làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Chung cư Viện Bỏng Lê Hữu Trác, Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Triển khai tổ chức phát triển hệ thống Online, sàn TMĐT, Tiktok

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng và gia tăng doanh số cho Công ty

Kiểm soát kế hoạch làm việc và báo cáo kết quả thực hiện

Quản lý, đánh giá khách hàng, chương trình bán hàng

Thực hiện các yêu cầu công việc khác của Trưởng phòng Marketing.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Có kinh nghiệm 3-6 tháng telesale, trực page, CSKH,...

+ Có khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt, yêu thích công việc kinh doanh.

+ Trung thực, chăm chỉ, chủ động và trách nhiệm trong công việc.

+ Có Lap cá nhân

Tại Công ty cổ phần dược phẩm Vitath Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương 8tr – 10 tr vnđ/tháng + PC ăn trưa + PC gửi xe + PC máy tính + KPI doanh số

+ BHXH và các cơ chế khác đầy đủ theo luật

+ Cơ hội phát triển và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm Vitath

