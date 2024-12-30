Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nông Dược H.A.I làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 10 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với khách hàng mới

Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Tư vấn, đàm phán và thực hiện chốt các đơn hàng

Hỗ trợ nhắc nợ, thu nợ đại lý

Triển khai thực hiện các hoạt động Marketing: trình diễn, tư vấn kỹ thuật - bán hàng, hội thảo,…

Công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.

Tuổi: dưới 32 tuổi (ưu tiên Nam)

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan Nông nghiệp

Hiểu biết về ngành Nông nghiệp, thuốc BVTV là một lợi thế

Khả năng giao tiếp và truyền đạt tốt

Hoạt bát, nhanh nhạy về thị trường

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Nông nghiệp

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Vĩnh Long