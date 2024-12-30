Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nông Dược H.A.I làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Nông Dược H.A.I
- Vĩnh Long:
- Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với khách hàng mới
Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Tư vấn, đàm phán và thực hiện chốt các đơn hàng
Hỗ trợ nhắc nợ, thu nợ đại lý
Triển khai thực hiện các hoạt động Marketing: trình diễn, tư vấn kỹ thuật - bán hàng, hội thảo,…
Công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.
Tuổi: dưới 32 tuổi (ưu tiên Nam)
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan Nông nghiệp
Hiểu biết về ngành Nông nghiệp, thuốc BVTV là một lợi thế
Khả năng giao tiếp và truyền đạt tốt
Hoạt bát, nhanh nhạy về thị trường
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Nông nghiệp
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Vĩnh Long
Tại Công ty Cổ phần Nông Dược H.A.I Thì Được Hưởng Những Gì
