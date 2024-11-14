Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 149 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Nhiệm vụ chính của vị trí: quảng bá và bán các sản phẩm hàng không (vé máy bay trong nước/ quốc tế) cho hệ thống đại lý hiện tại, đồng thời phát triển đại lý mới với các giải pháp giá trị gia tăng bằng cách sử dụng nhiều sự kết hợp khác nhau của danh mục sản phẩm và dịch vụ toàn diện của F.C Việt Nam; đồng thời tôn trọng chính sách và quy định nội bộ.

Nhiệm vụ chính của vị trí

-Trách nhiệm chính:

• Đạt và vượt mục tiêu bán hàng bằng cách duy trì liên lạc thường xuyên với khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới.

• Phát triển và quản lý mối quan hệ khách hàng lâu dài, đồng thời củng cố hoạt động kinh doanh thông qua việc đánh giá khách hàng thường xuyên.

• Xác định kế hoạch chiến lược và luôn nhạy bén với những cơ hội, thách thức và yếu tố cạnh tranh tiềm ẩn.

• Xác định thông tin thị trường bằng cách đưa ra các đề xuất mang tính xây dựng và làm việc với các phòng ban liên quan (Ticketing, Kế Toán) để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

- Trách nhiệm bổ sung:

• Tích cực chia sẻ, cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh đến cấp quản lý

• Trung thực, tuân thủ các yêu cầu nội bộ và pháp luật

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Kỹ năng giao tiếp tốt (biết tiếng Trung là một lợi thế)

-Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng

-Trình độ:

-Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm, yêu thích vị trí kinh doanh

-Kinh nghiệm:

-Yêu cầu và năng lực:

• Là người làm việc nhóm tốt, kiên nhẫn, sẵn sàng làm việc dưới áp lực và thực hiện các công việc lặp đi lặp lại

• Mong muốn cải tiến và đổi mới liên tục

• Kinh nghiệm trong cách tiếp cận, đề xuất và kết nối với khách hàng với việc đưa ra giải pháp phù hợp và ngoài mong đợi

• Kỹ năng trình bày và giao tiếp tốt, chăm chỉ, khéo léo

• Thời gian đi làm dự kiến: ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay

Tại Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp và cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài thông qua các khóa đào tạo/hội nghị định kỳ

• Lương cơ bản cạnh tranh, thỏa thuận (100% trong thời gian thử việc) + Thưởng (Tổng thu nhập lên tới 30 Triệu VNĐ/tháng hoặc hơn)

• Tăng lương hàng năm dựa trên thành tích cá nhân

• Tiền thưởng một năm một lần dựa trên hiệu quả hoạt động của công ty và cá nhân

• Bảo hiểm theo quy định của Bộ Luật Lao động Việt Nam

• Khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo quy định của Bộ luật Lao động Việt Nam

• Cơ hội du lịch các chuyến bay trong nước và quốc tế với giá vé ưu đãi / Tham dự các chuyến đi thưởng do đối tác của chúng tôi cung cấp

• Nghỉ phép hàng năm: 12 ngày nghỉ phép hàng năm

• Lương làm thêm giờ và nghỉ lễ

• Các ngày nghỉ lễ khác, Nghỉ thai sản, Nghỉ ốm theo Bộ luật Lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin