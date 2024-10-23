Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 33 Bis Phan Đình Phùng, Phường 17, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Thực hiện việc giới thiệu sản phẩm của Công ty đến Khách hàng là các Thẩm mỹ viện/spa/phòng khám da liễu; chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng. Bán hàng cho khách hàng theo quy định/chính sách bán hàng của Công ty. Hoàn thành doanh số chỉ tiêu tháng đặt ra. Thông báo kịp thời và chính xác các chính sách của Công ty cho khách hàng. Thu thập phản hồi của khách hàng, tìm giải pháp hỗ trợ Phối hợp với CSKH hoặc Sale Admin theo dõi đơn hàng cho khách

Thực hiện việc giới thiệu sản phẩm của Công ty đến Khách hàng là các Thẩm mỹ viện/spa/phòng khám da liễu; chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng.

Bán hàng cho khách hàng theo quy định/chính sách bán hàng của Công ty.

Hoàn thành doanh số chỉ tiêu tháng đặt ra.

Thông báo kịp thời và chính xác các chính sách của Công ty cho khách hàng.

Thu thập phản hồi của khách hàng, tìm giải pháp hỗ trợ

Phối hợp với CSKH hoặc Sale Admin theo dõi đơn hàng cho khách

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ sức khỏe tốt, độ tuổi từ 22 - 35 tuổi. Kinh nghiệm sales thị trường lĩnh vực dược mỹ phẩm là lợi thế, chưa có kinh nghiệm lĩnh vực dược mỹ phẩm thì phải có kinh nghiệm sales thị trường các lĩnh vực khác tối thiểu 1 năm. Chịu khó, kiên trì, khả năng chịu được áp lực công việc cao. Khéo léo trong giao tiếp, thiết lập quan hệ với khách hàng, chủ động giải quyết vấn đề phát sinh.

Nam/Nữ sức khỏe tốt, độ tuổi từ 22 - 35 tuổi.

Kinh nghiệm sales thị trường lĩnh vực dược mỹ phẩm là lợi thế, chưa có kinh nghiệm lĩnh vực dược mỹ phẩm thì phải có kinh nghiệm sales thị trường các lĩnh vực khác tối thiểu 1 năm.

Chịu khó, kiên trì, khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Khéo léo trong giao tiếp, thiết lập quan hệ với khách hàng, chủ động giải quyết vấn đề phát sinh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 8-10 triệu (Tổng thu nhập từ 15-30tr/ tháng) Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Thưởng KPIs, Tết, lễ, Lương tháng 13 Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện. Có lộ trình thăng tiến rõ ràng Thường xuyên được đào tạo chuyên môn, nâng cao kiến thức và nghiệp vụ Tham gia các hoạt động teambuilding gắn kết với đồng nghiệp trong công ty Tham gia đầy đủ chính sách BH theo quy định.

Lương cơ bản từ 8-10 triệu (Tổng thu nhập từ 15-30tr/ tháng)

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định

Thưởng KPIs, Tết, lễ, Lương tháng 13

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện.

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Thường xuyên được đào tạo chuyên môn, nâng cao kiến thức và nghiệp vụ

Tham gia các hoạt động teambuilding gắn kết với đồng nghiệp trong công ty Tham gia đầy đủ chính sách BH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin