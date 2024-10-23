Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 33 Bis Phan Đình Phùng, Phường 17, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Thực hiện việc giới thiệu sản phẩm của Công ty đến Khách hàng là các Thẩm mỹ viện/spa/phòng khám da liễu; chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng. Bán hàng cho khách hàng theo quy định/chính sách bán hàng của Công ty. Hoàn thành doanh số chỉ tiêu tháng đặt ra. Thông báo kịp thời và chính xác các chính sách của Công ty cho khách hàng. Thu thập phản hồi của khách hàng, tìm giải pháp hỗ trợ Phối hợp với CSKH hoặc Sale Admin theo dõi đơn hàng cho khách
Thực hiện việc giới thiệu sản phẩm của Công ty đến Khách hàng là các Thẩm mỹ viện/spa/phòng khám da liễu; chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng.
Bán hàng cho khách hàng theo quy định/chính sách bán hàng của Công ty.
Hoàn thành doanh số chỉ tiêu tháng đặt ra.
Thông báo kịp thời và chính xác các chính sách của Công ty cho khách hàng.
Thu thập phản hồi của khách hàng, tìm giải pháp hỗ trợ
Phối hợp với CSKH hoặc Sale Admin theo dõi đơn hàng cho khách

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ sức khỏe tốt, độ tuổi từ 22 - 35 tuổi. Kinh nghiệm sales thị trường lĩnh vực dược mỹ phẩm là lợi thế, chưa có kinh nghiệm lĩnh vực dược mỹ phẩm thì phải có kinh nghiệm sales thị trường các lĩnh vực khác tối thiểu 1 năm. Chịu khó, kiên trì, khả năng chịu được áp lực công việc cao. Khéo léo trong giao tiếp, thiết lập quan hệ với khách hàng, chủ động giải quyết vấn đề phát sinh.
Nam/Nữ sức khỏe tốt, độ tuổi từ 22 - 35 tuổi.
Kinh nghiệm sales thị trường lĩnh vực dược mỹ phẩm là lợi thế, chưa có kinh nghiệm lĩnh vực dược mỹ phẩm thì phải có kinh nghiệm sales thị trường các lĩnh vực khác tối thiểu 1 năm.
Chịu khó, kiên trì, khả năng chịu được áp lực công việc cao.
Khéo léo trong giao tiếp, thiết lập quan hệ với khách hàng, chủ động giải quyết vấn đề phát sinh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 8-10 triệu (Tổng thu nhập từ 15-30tr/ tháng) Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Thưởng KPIs, Tết, lễ, Lương tháng 13 Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện. Có lộ trình thăng tiến rõ ràng Thường xuyên được đào tạo chuyên môn, nâng cao kiến thức và nghiệp vụ Tham gia các hoạt động teambuilding gắn kết với đồng nghiệp trong công ty Tham gia đầy đủ chính sách BH theo quy định.
Lương cơ bản từ 8-10 triệu (Tổng thu nhập từ 15-30tr/ tháng)
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định
Thưởng KPIs, Tết, lễ, Lương tháng 13
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện.
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Thường xuyên được đào tạo chuyên môn, nâng cao kiến thức và nghiệp vụ
Tham gia các hoạt động teambuilding gắn kết với đồng nghiệp trong công ty Tham gia đầy đủ chính sách BH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A

CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 33 Bis Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

