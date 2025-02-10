Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tp.HCM - 382/14 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

• Tìm hiểu các thông tin về thị trường, đối thủ, sản phẩm và khách hàng

• Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển quan hệ kinh doanh với các khách hàng hiện có, nắm bắt các tiềm năng và nhu cầu, mong muốn hiện tại của khách hàng để đưa ra phương án kinh doanh kịp thời

• Giới thiệu và bán các sản phẩm được phụ trách

• Tư vấn cho khách hàng lựa chọn các sản phẩm, thiết bị phù hợp

• Cung cấp tài liệu, đàm phán thương thảo với khách hàng về thiết bị, giá cả và các điều khoản liên quan, lên dự thảo hợp đồng và làm thủ tục ký kết hợp đồng

• Tiếp nhận và xử lý đơn hàng theo quy trình của công ty, thực hiện đặt hàng, bàn giao hàng hóa và nghiệm thu

• Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, thanh toán...

• Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, đốc thúc công nợ

• Phối hợp với các phòng ban khác giải quyết các yêu cầu của khách hàng cũng như của công ty.

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi từ 25 trở lên (ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm việc mảng nha khoa, y tế).

• Có trách nhiệm với công việc và có nguyện vọng muốn gắn bó lâu dài với công ty

• Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như Word, Excel, PowerPoint, vv

• Tiếng Anh giao tiếp tốt

• Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, chịu áp lực, năng động cầu tiến.

Tại Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Thưởng hấp dẫn tùy theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên.

Thưởng thêm các lương tháng 13, 14, 15 khi đạt chỉ tiêu cuối năm.

Chăm sóc sức khoẻ

Đảm bảo đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Nghỉ phép có lương

Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Việt Nam

